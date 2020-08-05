Пол Маккартни назвал причину, по которой распались The Beatles
Сэр Пол Маккартни почти не дает интервью, но для журналистов британского издания «GQ» музыкант сделал исключение.
Один из основателей The Beatles рассказал о том, как и с кем провел период самоизоляции в период коронавирусной пандемии.
- Мне повезло. Я приехал на ферму к своей дочери Мэри и внукам, и тут-то нам сообщили о карантине. Так что я был на природе, занимался своим любимым делом – писал музыку и играл на гитаре, чувствовал себя прекрасно.
Но главной темой беседы стала история легендарного коллектива The Beatles, основанной в 1960 году. Квартет составили Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Группа выпустила 14 альбомов, а через 10 лет, в 1970 году прекратила существование.
Маккартни озвучил главную причину, из-за которой группа распалась
- Мы были семьей, а в любых семьях часто порой возникают ссоры и конфликты, это неправда, что мы ненавидели друг друга, - рассказал сэр Пол. – Одни хотят делать что-то одно, другие – другое, бывают разные интересы и предпочтения. На мой взгляд, что после одной из таких ссор и произошел конфликт, после которого группа просто уже не смогла существовать так, как раньше.
После того, как бит-квартет распался, Маккартни подал в суд. Он считает, что выбора у него не было, потому что таким образом он хотел защитить песни The Beatles, права на которые мог бы присвоить бывший менеджер группы Аллен Клейн.
ИСТОЧНИК KP.RU