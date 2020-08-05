"Дурак, что же я наделал": Михаил Ефремов признался, что был за рулем в момент смертельного ДТП

В Пресненском суде Москвы нынче не просто жарко. А настоящий пожар. И это всего лишь первое заседание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова.

В суде выступил свидетель смертельной аварии с участием Михаила Ефремова. По его словам, актер лично признался в том, что был за рулем автомобиля в момент ДТП.

"Ефремов неоднократно мне признался, что это он был за рулем. Ему был задан вопрос: «Вы управляли транспортным средством?» - «Да, я». «Вы выпивали?» - «Да, я»", - рассказал сотрудник ДПС Павел Маркиянов.

По его словам, Михаил Олегович пояснил, что был в машине один. "И очевидцы тоже рассказали, что больше в машине никого не было", - уточнил он.

Такой расклад адвоката Эльмана Пашаева, понятное дело, не устроил. "Том первый, страница 48, показания свидетелей. Есть несоответствие в показаниях свидетеля Маркиянова, - обратил внимание адвокат Пашаев. - Он путается в расположении автомобилей на проезжей части, какая была справа, какая слева, и где находился Михаил Ефремов".

Маркиянов также рассказал, что его напарник предложил Ефремову пройти медицинское освидетельствование. "Дурак, что же я наделал, зачем я же напился. Эту фразу Ефремов повторил более пяти раз. Он даже пытался пройти к пострадавшему Сергею Захарову. Мне пришлось его отвести подальше и изолировать от людей", - уточнил свидетель.

На что Пашаев попытался съязвить. уже обращаясь к адвокату Александу Добровинскому: "Скажите, а сильно пьяные люди, по-вашему, всегда правду говорят?". Но тут же был перебит гулом и замечанием судьи.

"Это просто непрофессионально!", - отреагировал Добровинский, представляющий сторону потерпевших по этому скандальному делу.

К слову, следующим свидетелем стал Андрей Веников, старший инспектор ДПС. Это уже третий сотрудник полиции, присутствовавший на месте аварии. Он также подтвердил, что Ефремов был за рулем с его же слов и был пьян.

В свою очередь, представитель прокуратуры обратила внимание на материалы дела - протокол, составленный Вениковым. "В документе имеется подпись Ефремова и написанное его рукой признание: «Сам виноват, увы»", - сообщила сотрудница прокуратуры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/794478" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов прибыл в суд на первое слушание по делу о смертельном ДТП.

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