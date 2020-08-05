"Дурак, что же я наделал": Михаил Ефремов признался, что был за рулем в момент смертельного ДТП
В Пресненском суде Москвы нынче не просто жарко. А настоящий пожар. И это всего лишь первое заседание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова.
В суде выступил свидетель смертельной аварии с участием Михаила Ефремова. По его словам, актер лично признался в том, что был за рулем автомобиля в момент ДТП.
"Ефремов неоднократно мне признался, что это он был за рулем. Ему был задан вопрос: «Вы управляли транспортным средством?» - «Да, я». «Вы выпивали?» - «Да, я»", - рассказал сотрудник ДПС Павел Маркиянов.
По его словам, Михаил Олегович пояснил, что был в машине один. "И очевидцы тоже рассказали, что больше в машине никого не было", - уточнил он.
Такой расклад адвоката Эльмана Пашаева, понятное дело, не устроил. "Том первый, страница 48, показания свидетелей. Есть несоответствие в показаниях свидетеля Маркиянова, - обратил внимание адвокат Пашаев. - Он путается в расположении автомобилей на проезжей части, какая была справа, какая слева, и где находился Михаил Ефремов".
Маркиянов также рассказал, что его напарник предложил Ефремову пройти медицинское освидетельствование. "Дурак, что же я наделал, зачем я же напился. Эту фразу Ефремов повторил более пяти раз. Он даже пытался пройти к пострадавшему Сергею Захарову. Мне пришлось его отвести подальше и изолировать от людей", - уточнил свидетель.
На что Пашаев попытался съязвить. уже обращаясь к адвокату Александу Добровинскому: "Скажите, а сильно пьяные люди, по-вашему, всегда правду говорят?". Но тут же был перебит гулом и замечанием судьи.
"Это просто непрофессионально!", - отреагировал Добровинский, представляющий сторону потерпевших по этому скандальному делу.
К слову, следующим свидетелем стал Андрей Веников, старший инспектор ДПС. Это уже третий сотрудник полиции, присутствовавший на месте аварии. Он также подтвердил, что Ефремов был за рулем с его же слов и был пьян.
В свою очередь, представитель прокуратуры обратила внимание на материалы дела - протокол, составленный Вениковым. "В документе имеется подпись Ефремова и написанное его рукой признание: «Сам виноват, увы»", - сообщила сотрудница прокуратуры.
Михаил Ефремов прибыл в суд на первое слушание по делу о смертельном ДТП.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Скандал в деле Ефремова: на суде заявили о ложных показаниях
Сожительница погибшего в аварии Сергея Захарова требует признать ее пострадавшей стороной (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Авария с участием Михаила Ефремова в Москве»