2020-08-05T13:43:45+03:00
Наука

Археологи нашли доказательства того, что homo sapiens покинули Африку раньше, чем считалось

Орудия древнего человека нашли в Израиле
Алена ГРИЦЕНКО
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Орудия древнего человека нашли в Израиле. Фото: Emil Eladjem, Israel Antiquities AuthorityОрудия древнего человека нашли в Израиле. Фото: Emil Eladjem, Israel Antiquities Authority
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В окрестностях израильской Димоны археологи обнаружили стоянку каменного века.

По размеру участок, где, вероятно всего, остановились предки Homo sapiens, - небольшого размера. Ученые считают, что место привлекло наших предков тем, что вокруг было много природного кремня, из которого те делали орудия труда.

Найденные орудия, способы обработки камня показывают, что речь идет именно о homo sapiens, причем тех, которые обрабатывали камень по технике, называемой археологами Nubian Levallois (мустьерская культура неандертальцев).

Анализ находок показал, что им 100 000 лет.

Считалось, что мустьерскую культуру еще в Африке сменила другая, и свой путь на другие континенты предки современного человека предприняли гораздо позже.

Благодаря сделанному открытию эта теория опровергнута: 100 000 лет назад homo sapiens уже проживали за пределами Черного континента, продолжая свой путь на евразийский континент.

Кстати, Управление древностей Израиля привлекло к раскопкам безработную молодежь, число которой возросло в период эпидемии коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU

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