Экономия на самом дорогом: сократят затраты на содержание депутатов и сенаторов

Министерство финансов задумало в ближайшие три года сократить расходы бюджета на Госдуму и Совет Федерации. Парламентарии не досчитаются почти 2 млрд рублей.

Неужели народные избранники решили стать ближе к простому люду? Или это перманентный экономический кризис уже настолько прижал, что властям приходится экономить даже на самом дорогом – на самих себе?

Прежде всего, давайте не будем обольщаться. Цифра в 2 млрд, может, и выглядит внушительно, но теряет весь блеск, если узнать, сколько страна тратит на своих парламентариев. Если предложение пройдет все необходимые согласования, то, например, на депутатов Госдумы из бюджета 2023 года уйдет 12,4 млрд рублей. То есть с депутатов и сенаторов снимут порядка 3-4 процентов, не больше.

- Это такая косметическая инициатива, притом не бесполезная, - считает директор Института социоэкономики МФЮА Александр Бузгалин. – Говорить о сокращении затрат на государственный аппарат нужно, независимо от того, что сейчас происходит в стране. Мой любимый пример по этой теме – зарплата министра финансов Норвегии. Он получает после вычета всех налогов 8-9 тысяч евро в месяц. И это всего в 2 раза больше средней зарплаты школьного учителя! Что мешает нам сделать так же? Уверен, сокращать затраты нужно не только на Госдуму и Совет Федерации, но и на другие органы власти.

Правда, у чиновников на этот счет, кажется другое мнение. В том же документе Минфина предлагается увеличить расходы на деятельность президента и его администрации. Правда, сначала увеличить, потом сократить, но в итоге таких трехлетних перекидываний денег туда-сюда администрация президента должна остаться в плюсе больше чем на 100 млн рублей.

- Не думаю, что сами авторы этой инициативы из Минфина могут ее объяснить. В том смысле, что вряд ли за ней стоят какие-то конкретные расчеты, что вот именно это сумма нам будет нужна на какие-то конкретные цели. Скорее тут имеют место общие соображения, - сказал «Комсомольской правде» директор Центра технологий госуправления РАНХиГС Владимир Южаков.