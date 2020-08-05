2020-08-05T15:06:42+03:00
Происшествия

В Москве особняк Олега Тинькова обворовали на миллион рублей

Грабители проникли в 3-этажный коттедж известного банкира и вскрыли 2 сейфа
Наталия ЕРОШКИНА
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Бизнесмен Олег Тиньков. Фото: Станислав Красильников/ТАССБизнесмен Олег Тиньков. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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О краже из 3-этажного особняка Олега Тинькова стало известно не сразу, поскольку сам бизнесмен проходит лечение, а его супруга Рина Восман находится в Англии уже больше полугода. Поэтому о том, что в пустующий дом известного банкира проникли грабители, первыми стало известно сотрудникам закрытого посёлка. Когда точно в дом пробрались воры, установить пока не удалось, почти сутки за особняком никто не следил. Прибывшим на место оперативникам удалось выяснить, что посторонние попали в коттедж, взломав пластиковую дверь. Грабители точно знали, что в особняке есть чем поживиться и пришли не с пустыми руками. Злоумышленники обнаружили 2 сейфа, но открыть их было непросто. грабителям пришлось потрудиться. Когда сейфы обнаружили, они были искорёжены.

— С места происшествия были изъяты отпечатки рук и обуви, сейф и дверца сейфа с повреждениями, и другие потенциальные улики. Было похищено имущество на сумму более 1 миллиона рублей, более точные цифры будут установлены позднее, — сообщил источник kp.ru

В данный момент по факту кражи возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере. Следствие работает над установлением подозреваемых и всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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