Как получить беспроцентную рассрочку на автомобиль сроком до 18 месяцев

Фото: Shutterstock

Зачем брать кредит, если можно взять товар в рассрочку и не переплачивать ни рубля? К такой схеме при покупке бытовой техники мы привыкли. Но сейчас банки пошли еще дальше. К примеру, Совкомбанк предлагает приобретать в рассрочку автомобили по карте «Халва».

Пилотный проект «Авторассрочка» был запущен в декабре прошлого года. В итоге за полгода более двух тысяч клиентов Совкомбанка приобрели автомобили в беспроцентную рассрочку на общую сумму более 1,2 млрд рублей.

Условия программы просты. Полная стоимость автомобиля выплачивается равными частями на протяжении всего срока рассрочки. Его можно растянуть до 18 месяцев. Как уточняют в банке, клиент получает абсолютно бесплатную рассрочку без скрытых платежей, дополнительных финансовых продуктов и иных комиссий. Единственное условие - клиентам необходимо ежемесячно в течение срока программы совершать не менее пяти покупок на общую сумму 10 тыс. рублей по карте «Халва». Транзакции можно делать как за счет собственных, так и заемных средств в рамках предоставленного лимита.

- Пилотный проект показал высокий потенциал этого продукта, благодаря которому мы рассчитываем существенно увеличить свое присутствие в сегменте автокредитования. После успешного пилотирования мы масштабируем программу на весь рынок и планируем запуск целой линейки продуктов, базирующихся на программе «Авторассрочка», - заявил Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк».

Примечательно, что если раньше банки и автосалоны продавали автомобили в кредит, то теперь стали предлагать беспроцентную рассрочку, которая оказалась выгоднее для клиентов. Так, в рассрочку без переплат и первоначального взноса по карте «Халва» можно купить любой новый автомобиль модельного ряда Hyundai и модель G70 бренда Genesis. В первом полугодии 2020 года Совкомбанк профинансировал более 13 тысяч автомобилей Hyundai, что составляет 59% от кредитного оборота программы Hyundai Finance.

- Мы внимательно следим за ожиданиями клиентов и находимся в постоянном поиске новых форматов и инструментов работы с ними, с тем чтобы своевременно предлагать максимально удобные и выгодные условия на покупку автомобилей. Авторассрочка предполагает минимальную переплату или ее полное отсутствие, что является ключевым фактором при выборе финансового продукта. Продукт доказал свою эффективность, - считает Алексей Калицев, управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ».

О том, что программа пришлась клиентам по душе, говорят и отзывы автовладельцев.

- Машину я успел купить в начале марта - меньше чем за месяц до карантина, - рассказывает Сергей Переверзев из Москвы. - С женой остановились на Creta. Но денег не хватало. Менеджер предложил новую программу рассрочки. Я, честно говоря, заподозрил, что могут быть скрытые комиссии. Но он показал все расчеты, оказалось, что переплаты действительно нет. В итоге оформили все меньше чем за час, прямо в салоне. Взял на максимальный срок - 18 месяцев, чтобы уменьшить ежемесячные платежи. При этом соблюдать единственное условие (покупки на 10 тысяч рублей в месяц) оказалось довольно просто. Сначала нервничал и постоянно держал это в уме. Но потом расслабился: моя семья все равно тратит в разы больше. В итоге за полгода не переплатил ни рубля. Да и новой машиной доволен.

Для оформления авторассрочки нужно иметь с собой лишь паспорт. Время принятия решения - один час. А максимальная сумма денежных средств, предоставляемых в рассрочку, - 4,9 млн рублей. Приобрести по «Авторассрочке» можно как новые, так и подержанные автомобили.