Samsung Galaxy Unpacked 2020. Прямая онлайн-трансляция презентации новинок 5 августа 2020

Samsung анонсировал появление нового гаджета. Презентация Galaxy Unpacked 2020 намечена на 5 августа 2020. Она пройдет в формате онлайн-трансляции.

Сайт KP.RU будет наблюдать за новшествами Samsung и проведет прямую онлайн-трансляцию презентации Galaxy Unpacked 2020.Специалисты компании считают, что новая модели телефона способна с первого взгляда покорить сердце потребителя.

Предварительно, Samsung проводит онлайн опрос среди потенциальных покупателей. На сайте компании предлагается ответить на вопрос о том, что ждет пользователь смартфона от новинки. В представленном видеотизере разработчики намекают на усовершенствованный дизайн и высокотехнологичную работу нового гаджета.

Samsung - южнокорейская группа компаний, которая существует на рынке с 1938 года. Каждый сезон на рынке появляются новые гаджеты и приборы, которые соответствуют современным взглядам потребителя.