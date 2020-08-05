2020-08-05T16:06:00+03:00
Умные вещи

Samsung Galaxy Unpacked 2020. Прямая онлайн-трансляция презентации новинок 5 августа 2020

Компания Samsung представит новые гаджеты, сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию презентации Galaxy Unpacked 2020 5 августа 2020
Анастасия РЫШКОВА
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Специалисты компании считают, что новая модели телефона способна с первого взгляда покорить сердце потребителяСпециалисты компании считают, что новая модели телефона способна с первого взгляда покорить сердце потребителяФото: EAST NEWS
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Samsung анонсировал появление нового гаджета. Презентация Galaxy Unpacked 2020 намечена на 5 августа 2020. Она пройдет в формате онлайн-трансляции.

Сайт KP.RU будет наблюдать за новшествами Samsung и проведет прямую онлайн-трансляцию презентации Galaxy Unpacked 2020.Специалисты компании считают, что новая модели телефона способна с первого взгляда покорить сердце потребителя.

Предварительно, Samsung проводит онлайн опрос среди потенциальных покупателей. На сайте компании предлагается ответить на вопрос о том, что ждет пользователь смартфона от новинки. В представленном видеотизере разработчики намекают на усовершенствованный дизайн и высокотехнологичную работу нового гаджета.

Samsung - южнокорейская группа компаний, которая существует на рынке с 1938 года. Каждый сезон на рынке появляются новые гаджеты и приборы, которые соответствуют современным взглядам потребителя.

Galaxy Unpacked 2020. Презентация новинок от компании Samsung.Самсунг в прямом эфире представляет свои новинки

ИСТОЧНИК KP.RU

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