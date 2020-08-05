Samsung Galaxy Unpacked 2020. Прямая онлайн-трансляция презентации новинок 5 августа 2020
Samsung анонсировал появление нового гаджета. Презентация Galaxy Unpacked 2020 намечена на 5 августа 2020. Она пройдет в формате онлайн-трансляции.
Сайт KP.RU будет наблюдать за новшествами Samsung и проведет прямую онлайн-трансляцию презентации Galaxy Unpacked 2020.Специалисты компании считают, что новая модели телефона способна с первого взгляда покорить сердце потребителя.
Предварительно, Samsung проводит онлайн опрос среди потенциальных покупателей. На сайте компании предлагается ответить на вопрос о том, что ждет пользователь смартфона от новинки. В представленном видеотизере разработчики намекают на усовершенствованный дизайн и высокотехнологичную работу нового гаджета.
Samsung - южнокорейская группа компаний, которая существует на рынке с 1938 года. Каждый сезон на рынке появляются новые гаджеты и приборы, которые соответствуют современным взглядам потребителя.
Galaxy Unpacked 2020. Презентация новинок от компании Samsung.Самсунг в прямом эфире представляет свои новинки
ИСТОЧНИК KP.RU