«Не надену этот намордник!»: Никита Джигурда сорвал съемки матерной истерикой

На съемочную площадку клипа Анны Калашниковой «Обезоружил» Никита Джигурда прибыл одним из первых. Артиста пригласили на роль Дракулы, который выдает замуж свою дочь-вампиршу (Анна Калашникова).

На роль одного из женихов главной героини режиссер ролика Ирина Глебова пригласила певца и бизнесмена Андрея Ковалева.

- Ковалев огласил серьезный райдер, - рассказала «КП» Анна Калашникова. - Во-первых, по сюжету у него в руке должна была взрываться граната, но он сказал, что не хочет умирать в клипе. Во-вторых, ближе трех метров к нему нельзя было не приближаться, вся съемочная группа (80 человек) к его приезду в обязательном порядке должны была быть в защитных масках. Андрей опасается коронавируса, поэтому перед его приездом пришлось еще раз замерить у всех температуру и обработать зал антисептиками. Мы снимали Ковалева одного в отдельном зале, там даже массовки не было. Он попросил, чтобы он там был один и зал на протяжении всего вечера был ещё несколько раз обработан его помощником, который постоянно Андрея опрыскивал. Маску Ковалев снял только, чтобы со мной сделать фотографии.

По словам певицы, требования Ковалева выбесили Джигурду, который наотрез отказался надевать защитную маску.

- Я этот намордник не надену. Я что раб что ли? Вы что исполняете? - кричал на съемочную группу Джигурда. - Где этот Ковалев, покажите мне его. С каких пор маски защищают от вируса, - срывая с себя клыки, матерился Джигурда.

- Остался еще крупный план, потерпи, - успокаивала скандалиста певица.

- Я попросила Никиту немножечко подождать. Ему ведь так понравилась роль вампира. Чтобы его успокоить, мы сказали, что Андрей Ковалев еще не доехал до площадки. На самом же деле мы попросили Андрея подождать немножко в машине пока снимали последнюю сцену Джигурды. Если бы они столкнулись, думаю, драки было бы не избежать. А так Никита успокоился, налепил обратно клык и мы досняли эту сцену, - смеется Анна Калашникова.