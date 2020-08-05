2020-08-05T15:29:04+03:00
Экономика

Утверждены новые даты проведения форума «Сильные идеи для нового времени»

Мероприятие пройдет в Сочи с 27 по 28 сентября 2020 года
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Предложить свои идеи все желающие могут до 24 августа.Предложить свои идеи все желающие могут до 24 августа.
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Организационный комитет форума «Сильные идеи для нового времени» определил новые даты проведения мероприятия в Сочи – с 27 по 28 сентября 2020 года. Форум объединит лидеров и экспертов в сфере экономики, технологического и социального развития, НКО, образования, городской среды, представителей государства и неравнодушных граждан для совместного проектирования, сбора и широкого обсуждения идей и проектов по устойчивому развитию страны.

«Авторы лучших идей представят свои проекты участникам Форума, а также совместно с представителями федеральной и региональной власти, топ-менеджерами крупнейших компаний и экспертами определят направления их реализации. Внедрение лучших практик послужит достижению национальных целей в субъектах РФ и в масштабе страны в целом», – сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета Форума Антон Кобяков.

До 24 августа в рамках подготовки к Форуму Агентство стратегических инициатив предлагает всем желающим представить свои идеи на крауд-платформе idea.asi.ru по направлениям: современная экономическая политика, новая социальная политика, новая технологическая политика, новые компетенции, новая городская политика, новые идеи для бизнеса, новая молодежная повестка.

На сегодняшний день на платформе собрано уже более двух тысяч идей, в проекте зарегистрировались свыше 12 тыс. человек. Все поступившие идеи получат оценки экспертов и пройдут народное голосование. Федеральные и международные эксперты оценят топ-100 лучших идей и проектов в финале Форума, который пройдет в Сочи на площадке Парка науки и искусства «Сириус».

Организаторы Форума – АСИ и Фонд Росконгресс. Среди партнеров Форума – крупнейшие компании России в области образования, подготовки кадров и ведущие институты развития: ВЭБ.РФ, The World Bank, VEB Ventures, Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», АНО «Платформа НТИ», АНО «Университет 20.35», НИУ «Высшая школа экономики», РАНХиГС, ОНФ, АНО «Россия – страна возможностей», Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”» и др.

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