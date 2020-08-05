Любовница могла быть с ним: в машине Михаила Ефремова нашли следы тайного пассажира
В машине Михаила Ефремова после смертельной аварии обнаружены пот и эпителиальные клетки другого человека. И хотя установить пол экспертам не удалось, специалисты не исключают, что эти следы могут принадлежать любовнице актера.
Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова обрастает новыми скандальными подробностями. И, вполне возможно, ранее сделанные заявления о тайном пассажире находят свое подтверждение.
Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП.
В суде зачитали выводы экспертов, согласно которым на подушке безопасности джипа со стороны водителя был обнаружен пот и эпителиальные клетки Михаила Ефремова. В свое время эти выводы обнародовал в телеэфире Владимир Соловьев. После этого адвокат Эльман Пашаев даже собирался написать на телеведущего заявление в полицию.
Адвокат актёра Эльман ПашаевФото: Иван МАКЕЕВ
В машине Ефремова также обнаружены пот и эпителиальные клетки другого человека. Не исключено, что это следы некого тайного, который был в джипе одним из последних. И, вполне возможно, это женщина.
Добровинский перед заседанием по делу Ефремова.
Оглашены результаты еще одной экспертизы, проведенной в конце июня. В автомобиле актера сработали одновременно две подушки безопасности: водителя и пассажира на переднем сиденье. Однако, согласно выводам экспертов, определить наличие пассажира по этому признаку не представляется возможным. По словам специалистов, подушка сработала бы и на пустом сиденье.
В суд были предоставлены положительные характеристики и благодарственные письма в адрес артиста, а также справки об оплате образовательных услуг детей. Судя по всем, они учатся не в рядовой муниципальной школе. Также обвиняемый оплачивает учебу в университете дочери Анны Марии - той самой, которая не определилась со своей половой принадлежностью.
Михаил Ефремов покидает здание судаФото: Иван МАКЕЕВ
В крови Ефремова после ДТП также нашли следы марихуаны и кокаина. Следы наркотиков, а именно гашиш и гашишное масло, обнаружены в салоне автомобиля актера. Но на одежде, которую он перевозил и ее впоследствии изъяли, таких следов не обнаружено.
Главные выводы экспертизы звучат следующим образом. Какими-либо психическими расстройствами, которые могли бы повлиять на действия, Ефремов не страдает. У актера есть синдром зависимости от алкоголя. Это показывает результат обследования у психиатра. Однако зависимость артиста не привела к грубым нарушениям и когнитивным расстройствам. Он в полной мере осознает опасность своих действий и может участвовать в судебном процессе, а также давать показания.
Адвокат Ефремова приехал на первое слушание.Иван МАКЕЕВ
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ИСТОЧНИК KP.RU
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