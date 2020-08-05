Рост цен на золото сделал сенатора от Дагестана самым богатым бизнесменом в России

В рейтинге российских богачей, который составляет журнал Forbes, сменился лидер. В режиме реального времени самым состоятельным предпринимателем страны оказался Сулейман Керимов, член Совета Федерации от Дагестана.

Сейчас активы семьи Керимова оценивают в 24,7 млрд долларов, что позволяет ему обойти на повороте Владимира Потанина, владельца «Норильского никеля». Такие скачки возможны, потому что основу состояний миллиардеров составляют компании и ценные бумаги, которые могут стремительно набирать цену или ее терять. Такая оценка богатства Керимова не значит, что вся эта сумма у него хранится где-то в надежном месте. Тем более, что многие активы записаны, например, на его сына.

На вершину рейтинга российских богачей Сулеймана Керимова привело золото. Желтый металл всегда растет в цене во время кризиса, а 2020 год предоставляет инвесторам слишком много поводов сомневаться в надежности более тонких инструментов вроде акций. Поэтому все покупают золото, оно никуда не денется. За последние месяцы котировки несколько раз обновляли рекорд, на пике за унцию (31 с небольшим грамма) чистого золота давали больше 2 тысяч долларов. Так дорого оно не стоило никогда.

А семье сенатора от Дагестана как раз принадлежат акции компании «Полюс» - крупнейшего добытчика золота в России. Не удивительно, что они взлетели в цене, озолотив Керимовых. По итогам прошлого года Сулейман Керимов не входил даже в топ-10 богачей, но за счет дикого спроса на золото, его состояние растет как на дрожжах. Только за один день 5 августа оно прибавило 1,7 млрд долларов.

Топ-10 богатейших бизнесменов России

Сулейман Керимов и его семья – 24,7 млрд долларов

Владимир Потанин – 24,6

Леонид Михельсон – 22,1

Владимир Лисин – 21,8

Вагит Алекперов – 19,7

Алексей Мордашов и его семья – 19,4

Геннадий Тимченко – 19

Алишер Усманов – 15,5

Михаил Фридман – 15,3

Андрей Мельниченко – 14,7

По данным Forbes Real Time на момент публикации