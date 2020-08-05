Полина Гагарина прервала молчание о разводе с Дмитрием Исхаковым

Певица Полина Гагарина впервые подтвердила, что разводится со своим вторым мужем, модным фотографом Дмитрием Исхаковым Фото: Михаил ФРОЛОВ

Развод Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова по-прежнему одна из главных тем светской хроники. Несколько месяцев назад стало известно о том, что певица разъехалась с мужем. И если ее супруг официально подтвердил разрыв с красавицей-артисткой, то она до недавнего времени хранила молчание. Однако на днях вокалистка решилась на откровенный разговор.

Певица Полина Гагарина впервые подтвердила, что разводится со своим вторым мужем, модным фотографом Дмитрием Исхаковым. Все произошло в эфире YouTube-шоу "Конечно, Вася". Звезда, когда ей задали вопрос о расставании с супругом, не стала отрицать этого факта.

"Я никогда не славилась пиаром личной жизни. Я за то, чтобы все оставалось в семье, потому что это мой тыл, моя любовь. Я всегда просила соблюдать конфиденциальность", - рассказала артистка ведущим Жанне Мартиросян, Наталье Красновой и Юле Барановской.

Она добавила, что никакого брачного договора у нее с Дмитрием не было. "Я могу говорить только за себя. Я не прагматичный человек, а романтичный. Я не устраивала стратегий. Если подписываешь что-то, то у тебя уже подсознание работает, ты готов к концу в отношениях", - сказала она.

Единственное, что бы Полина подписала, так это фразу: "Если вдруг что - претензий друг к другу не имеем".

Напомним, о расставании Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова заговорили в мае. Позже в крахе семьи признался и сам фотограф, сообщив, что они смогли сохранить теплые отношения.

Меж тем на днях стало известно, что фотограф встречается с очень состоятельной девушкой по имени Екатерина. Она входит в состав учредителей одного из коммерческих банков, имеет свое собственное ИП и занимается консалтингом. Все это приносит ей очень хороший доход и делает завидной невестой. Дмитрий, кстати, не отрицает роман с Екатериной, но делиться подробностями личной жизни с публикой не хочет.