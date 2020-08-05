Сыну Виктора Цоя — 35: Чем живет Александр, как он решил возродить «Кино» и есть ли внуки у легенды

В этом году исполняется 30 лет с момента трагического ДТП на трассе Слока-Талси, в котором насмерть разбился лидер группы «Кино» Виктор Цой. Несмотря на приличный срок, интерес к фигуре музыканта никак не ослабевает. Его слушает современная молодежь, ему скоро поставят памятник в Питере, один художественный фильм про Цоя вышел пару лет назад («Лето» Кирилла Серебренникова), премьера второго состоится в августа («47» Алексея Учителя).

А 5 августа исполняется 35 лет единственному сыну Цоя — Александру, рожденному в браке с Марьяной Ковалевой (впоследствии — Цой). «КП» рассказывает, как он живет сейчас, почему долгое время был в тени, а теперь твердо решил связать свое имя с группой «Кино».

Покой и тишина

Все, что происходило с Александром после гибели Виктора Цоя довольно внятно описывает отец музыканта, Виктор Робертович: «Когда Витя умер, вы не представляете, что началось, - посетовал Роберт Максимович. Сашу с мамой постоянно дергала пресса, всем хотелось чтобы они что-то сказали что-то прокомментировали. Караулили у подъезда с камерами, звонили. В таких условиях неудивительно, что человеку в какой-то момент захотелось всех послать подальше».

Александр Цой в детстве. Фото: репродукция Тимура Ханова

Александр Цой в детстве. Фото: репродукция Тимура Ханова

Так Александр Цой максимально отгородился от мира, в буквальном смысле отказавшись от звездного статуса сына легенды. Он начал носить красноречивый псевдоним Молчанов, переехал работать под этой фамилией в Москву, недолгое время трудился редактором на Первом канале (помогла вторая жена Цоя Наталья Разлогова), а после вернулся в Питер, где работал в ночных клубах, организовывал концерты, привозил иностранных артистов в город, а позже и сам стал соучредителем музыкального клуба da:da.

Проект Александра Цоя под названием «Ронин».

Параллельно Цой занимался музыкой. Играл на гитаре в группе Para bellvm, после чего создал собственную — «Ронин».

sashatso.y Сосредоточил лицо сверх всякой меры

Он сам пишет музыку, тексты, отрисовывает альбомы и солирует. Как отец. Коммерческий дизайн — разработка графического облика альбома, коробки и так далее — долгое время приносили Александру доход.

sashatso.y Поехал по делу на 10 минут и где-то шарился час

А еще любит гонять на мотоциклах. Это вторая после музыки страсть Цоя, отец которого, как мы помним, разбился в ДТП. В то утро Виктор, как вспоминала Марьяна Цой, хотел взять маленького сына Сашу с собой на рыбалку — но тот отказался.

Возрождение «Кино»

Встретившись с музыкантами «Кино» Юрием Каспаряном и Юрием Титовым, Цой-младший решил, что можно попробовать возродить группу на сцене. Практически живьем. Дело в том, что Каспарян уже несколько лет играет песни группы в инструментальном виде вместе с симфоническим оркестром. Проект называется «Симфоническое КИНО».

«Симфоническое КИНО».

Так вот Александр предложил вырезать из старых многоканальных записей «Кино» голос отца, оцифровать его и сыграть полноценный концерт, пустив звук по стадиону и рисунки папы — на плазменные экраны. Ведь Цой, как известно, жив. А права на его песни принадлежат сыну (именно Александр Цой разрешил Полине Гагариной петь «Кукушку»). Кстати, в мае этого года сын музыканта подал заявку на регистрацию бренда «Кино» в Роспатент.

Многие судачат, что все дело в деньгах. Мол, решил сынок Цоя, засидевшись в забвении, наконец, прославиться и подзаработать на имени папы. Но сам Александр объясняет свое возвращение к истокам иначе.

- Когда ты абсолютно всех интересуешь только как сын Виктора Цоя, сложно понять, кто ты сам, - говорит он. - Только после 25 лет я понял, что с этим ничего не поделать и у меня есть какие-то обязанности — как сына Цоя, но также у меня есть и моя, отдельная жизнь, которая никого не касается.

sashatso.y ...чего бы ещё сожрать?

После утверждения концепции с музыкантами «Кино» начались репетиции предстоящих выступлений. И работа над звуком из старых песен группы. Цой приходил презентовать амбициозный проект в шоу «Вечерний Ургант», где и рассказал об идее отыграть два больших концерта в Москве и Питере — 21 ноября и 31 октября соответственно.

Предстоящие выступления «Кино».

Билеты, несмотря на угрозу второй волны коронавируса, наполовину проданы. Если все будет хорошо, на сцену выйдут гитаристы «Кино» Игорь Тихомиров, Юрий Каспарян, басист Юрий Титов, а также барабанщик Олег Шунцов («Симфоническое КИНО») и гитарист Дмитрий Кежватов («Тараканы»), который сыграет акустику и партии Виктора Цоя.

Если все будет хорошо, на сцену выйдут гитаристы «Кино» Игорь Тихомиров, Юрий Каспарян, басист Юрий Титов, а также барабанщик Олег Шунцов («Симфоническое КИНО») и гитарист Дмитрий Кежватов («Тараканы»), который сыграет акустику и партии Виктора Цоя.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мотивация Цоя? Весьма трогательная. Как оказалось, будучи ребенком, он ни разу не был на концерте «Кино» — ведь папа разбился в ДТП, когда Саше было пять лет. Артист уверяет, что это нужно не для обогащения. Над проектом работают солидные и обеспеченные люди: музыканты «Аквариума», «ДДТ», «Алисы». Да и проект высокотехнологичный, а значит довольно дорогостоящий: «десятки миллионов рублей».

В Youtube уже есть записи новых версий хитов «Кино». Можно оценить, что получается из необычной идеи.

Новые версии хитов «Кино».

Про личную жизнь Александра известно мало. В 2010 году он женился на Елене Осокиной, которая, как пишут, родила ему ребенка.