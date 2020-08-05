Влияние экологии на жизнь человека обсудят на онлайн-конференции EcoGuild Talks

С 10 по 13 августа состоится первая Всероссийская онлайн-конференция экологической направленности EcoGuild Talks. Ключевая тема – связь экологии с другими сферами жизни. Мероприятие пройдет на платформе Zoom. Организатором выступает ЭкоГильдия МГУ, экологическое объединение студентов Москвы. Мероприятие пройдет при поддержке Фонда Росконгресс, Агентства стратегических инициатив и РБК Конференции.

Программа онлайн-конференции разделена на четыре тематических блока: «Устойчивое развитие», «Новая экономика и инновации», «Городская среда и туризм» и «Просвещение».

Среди спикеров онлайн-конференции:

- Елена Панова, заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации;

- Денис Шулаков, первый вице-президент «Газпромбанк» (АО);

- Наталия Киселева, заместитель министра образования Московской области, международный эксперт в образовании, топ-50 лучших учителей мира, координатор в России международного проекта CAP (Climate action project);

- Татьяна Митрова, директор Центра энергетики Московской школы управления «Сколково»;

- Анна Хворостяная, кандидат экономических наук, PhD, ведущий научный сотрудник Центра стратегических исследований ИМИСС МГУ имени М.В. Ломоносова;

- Роман Чуков, кандидат политических наук, председатель Совета Фонда содействия международному продвижению национальных инициатив «Центр международного продвижения», помощник директора Фонда Росконгресс по молодежной политике, председатель Молодежного экспертного сообщества стран БРИКС;

и многие другие.

В своей деятельности Фонд Росконгресс уделяет развитию экологии отдельное внимание. В деловых программах ключевых форумов, организуемых Фондом, этой теме традиционно выделяется отдельный трек. Одним из проектов, направленных на сохранение природных условий, является первый в России соколиный центр в Камчатском крае, реализуемый Фондом Росконгресс в рамках программы восстановления популяции редких птиц в регионах нашей страны. Кроме того, ежегодно при поддержке Фонда организуется спортивно-туристское событие «Ладога Фест», одна из миссий которого – привлечь внимание к развитию и экологии Ладожского озера и всего Приладожья. Экологические акции на побережье Ладоги проводятся два раза в год. В этом году фестиваль «Ладога Фест» проводится с 8 по 16 августа.

«Вопросы экологии и загрязнения окружающей среды – одни из важнейших для современного человечества. Сегодня, когда мир существует в условиях четвертой промышленной революции, когда в промышленности происходят значительные изменения под воздействием информационных технологий, необходимо активизировать совместные усилия для защиты нашей планеты. Убежден, что подобные узкоотраслевые конференции выступают катализатором для дальнейшей активной работы в этом направлении», – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

«Важной задачей сегодня является формирование культуры нового человека, рационально подходящего к потреблению ресурсов, осознающего ответственность перед будущими поколениями за состояние природы и общества, т. е. мыслящего экологично. Часто люди считают экологию чем-то далеким, не связанным напрямую с их жизнью. Эта конференция – возможность показать российской молодежи, насколько тесна на самом деле эта связь», – считает координатор проекта EcoGuild Talks, руководитель отдела внешних связей ЭкоГильдии МГУ имени М.В. Ломоносова Эвелина Михалева.

Регистрация участников онлайн-конференции EcoGuild Talks проходит на платформе TimePad по ссылке: ecoguildmsu.timepad.ru/event/1379597. Дополнительная информация доступна на официальном сайте EcoGuild Talks: ecoguildtalks.ru.