Кто, если не рубль: сбережения в каких валютах спасут от кризиса

Нестабильность российского рубля известна всем россиянам. Поэтому, как только курс нашей валюты начинает падать, мы инстинктивно начинаем думать, на что бы обменять рублевую заначку. И если раньше все было просто как день: «Покупай доллары и ни о чем не думай», - то сейчас задача усложнилась. Попробуем разобраться, у каких валют есть потенциал для роста, а у каких он исчерпан.

ДОЛЛАР, У НАС ПРОБЛЕМЫ

Ситуация с валютой США неоднозначная. С одной стороны, это защитный актив. Во время кризиса крупные инвесторы обычно в нем спасают свои сбережения. В частности, покупают американские гособлигации. Во-первых, потому что верят, что Штаты никогда не обанкротятся. Во-вторых, потому что их легко купить и продать, причем в любом количестве.

С другой стороны, имидж «американца» в последние месяцы сильно пошатнулся. Власти США ведут хаотичную финансовую политику. На немыслимые обороты запустили печатный станок. Плюс никак не могут справиться с коронавирусом и политическим кризисом, начавшимся после смерти Джорджа Флойда. Все это постепенно уменьшает доверие к доллару. Поэтому ему стоит поискать альтернативу, считают многие эксперты.

ЕВРО ПОШЕЛ В РОСТ

Единая европейская валюта уже давно заслужила звание второй по значению мировой валюты. Размер все же имеет значение. Экономика еврозоны по объему превышает даже американскую. И если раньше страны, входящие в ЕС, выпускали собственные облигации, то теперь Европейский центробанк решил занимать деньги на мировом рынке от лица всего Евросоюза.

- Это принципиально меняет ситуацию. Такие гособлигации - очень стабильный инструмент и наименее рискованный. Если рынок заимствований в ЕС будет развиваться, многие страны и крупные институциональные инвесторы могут избавиться от американских гособлигаций и купить европейские, - говорит Михаил Королюк, макроэкономист, начальник отдела доверительного управления ИФК «Солид».

Правда, в Старом Свете тоже есть свои проблемы. Наряду с успешными Германией, Австрией и Францией, в состав Евросоюза входят Италия, Португалия и Греция, которые давно живут в долг и имеют низкие кредитные рейтинги. В прошлый кризис эти страны уже болтались на волоске от дефолта. На этот раз коронавирус снова нанес сильный удар. И последствия пока сложно предсказать.

Как бы то ни было, проблемы в Европе инвесторы считают меньшим злом, чем трудности за океаном. Свидетельство тому - за несколько месяцев евро укрепился по отношению к доллару на 10%. Если в марте за 1 евро давали 1,06 доллара, то теперь – 1,18 доллара.

АЛЬТЕРНАТИВА - ФРАНК, ФУНТ ИЛИ ЮАНЬ?

Валюты Швейцарии, Великобритании и Китая – это второй эшелон мировых валют. Первые две исторически хорошо котируются среди инвесторов. Не зря же многие богатые люди держат деньги в швейцарских банках и покупают недвижимость в Лондоне и его пригородах. Тем не менее предсказывать резкий рост этих валют довольно сложно. Крупнейшими инвесторами они все еще воспринимаются в качестве дополнительных финансовых инструментов. Но в связи с падением доверия к доллару могут тоже перетянуть на себя часть мировых капиталов.

У валюты Поднебесной немного другое положение. Юань отвоевывает себе место под солнцем. Китайская экономика соперничает с американской по объему. И это уже вылилось в торговую войну, затеянную Трампом. Поднебесная лучше всех справилась с последствиями коронавируса, а мировая экспансия китайских инвесторов происходит тихо, но неумолимо. Поэтому юань со временем будет только крепчать. Но здесь есть один нюанс. Экономика Поднебесной сильно зависит от экспорта. И чтобы побеждать в конкуренции с товарами из других стран, местная валюта должна быть относительно дешевой. Поэтому власти Китая стараются сдерживать укрепление юаня.

В то же время все альтернативные валюты (от доллара и евро) объединяет несколько минусов, с которыми могут столкнуться россияне. Во-первых, их сложнее найти. Не все банки продают физически фунты, франки и юани. И далеко не все открывают счета в них. Во-вторых, даже если получится найти такой банк, придется покупать эти валюты по очень невыгодному курсу. И потом продавать – по такому же невыгодному курсу. По словам экспертов, чтобы сэкономить, лучше делать это через брокерский счет, который можно открыть в том же банке. Но это история для более продвинутых инвесторов.

И если раньше все было просто как день: «Покупай доллары и ни о чем не думай», - то сейчас задача усложнилась.Фото: Shutterstock

ХРАНИТЬ ДЕНЬГИ НУЖНО В АКТИВАХ, А НЕ В ВАЛЮТАХ

Но самое главное – другое. Валюта не является активом сама по себе. Да, время от времени выгодно перевести часть сбережений в доллары или евро. Но это движение не бесконечно. В какой-то момент рост останавливается, а потом и оборачивается вспять. Эти валютные качели мы можем наблюдать в последние годы.

К примеру, с 2014 года доллар дважды пересекал отметку в 80 рублей, но после этого снова дешевел. И те, кто покупал американскую валюту на пике, получали либо прямой убыток, либо упущенную прибыль. Убыток – если продавали доллары по меньшей стоимости. Упущенную прибыль – если держали их на счетах, хотя в рублях за то же самое время могли получить хороший процент по вкладу.

Валюта – это зеркальное отражений экономики той страны, которая ее выпускает. Поэтому лучше держать деньги не в самой валюте, а в активах. Например, акциях и облигациях крупных компаний этой страны. Потому что они могут приносить доход: как в виде дивидендов и купонов, так и в виде роста котировок. К примеру, если вы верите в будущее китайской экономики, покупайте акции Alibaba. Если считаете, что, несмотря на все проблемы, США останутся крупнейшей мировой экономикой, то вкладывайте в бумаги Facebook или Apple. А если верите в немецкий автопром – акции BMW или Audi.

Правда, для этого нужно иметь тот же самый брокерский счет. Но открыть его сейчас довольно просто. Кроме того, и российские, и зарубежные акции можно покупать через индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). А по нему можно получать не только прибыль от торговли, но и налоговый вычет (13% от вложенных средств, но не больше 52 тысяч рублей в год).

ВАЖНЫЙ НЮАНС

Все сразу дешеветь не может

Правда, у финансовых активов тоже есть минус – котировки могут как расти, так и падать. Но с этим ничего не поделаешь. Экономика – штука циклическая. А чтобы избежать подобных проблем, сбережения лучше хранить в разных валютах и в разных финансовых инструментах. Потому что все сразу дешеветь не может. К примеру, если падает рубль, то на его фоне обязательно дорожает доллар. А если дешевеет доллар, то дорожает золото и акции крупных компаний.

Как выросли курсы валют за время пандемии (руб.)

По данным Московской биржи и рынка Forex.

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