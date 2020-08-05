Российская нефтяная отрасль может пострадать из-за потенциальных налоговых изменений

Ведомство Антона Силуанова хочет собрать с нефтяников дополнительную дань. Видимо, антикризисную. В Минфине собираются ухудшить параметры налога на дополнительный доход (НДД) и, ко всему прочему, дополнительно изъять с нефтяных компаний 213 млрд рублей. Законопроект об этом направлен на согласование в профильные ведомства. Обоснование простое: мол, эти деньги нефтяники несправедливо выгадали в 2019 году – в основном из-за льгот и «слишком» благоприятных условий на внешнем рынке.

В нефтяных компаниях эту новость пока не комментируют. Но источники «Коммерсанта» сообщают, что нефтяники не до конца понимают, почему должны компенсировать Минфину потери из-за ошибок в расчетах, допущенных самим министерством. Напомним, механизм стал действовать только с начала 2019 года – в экспериментальном порядке (подробнее – см. «Справка «КП»).

- Еще в 2016 году мы отмечали риск потенциального изменения регулирования в области НДД – до того, как этот режим был введен. Для Газпром нефти и Роснефти, которые в большей степени используют НДД для второй группы месторождений, негативный эффект от потенциальных изменений в налоговом режиме будет более ощутимым, чем для остальных компаний, - пишут аналитики ВТБ Капитал в своем материале «Нефть: новые заплаты на старой одежде».

Эксперты напоминают, что с 2012 года режим регулирования российской нефтяной отрасли сильно усложнился, было введено большое количество формул и коэффициентов, а налоговый кодекс для отрасли из двухстраничного превратился в 200-страничный документ, который сложно читать как с технической, так и с лингвистической точки зрения.

- Нефтяная отрасль оказалась под давлением со стороны резко ухудшившейся макроэкономической ситуации, налогового режима и ограничений в рамках соглашения ОПЕК+. Налоговые льготы - главный фактор прибыльности сектора, позволяющий генерировать свободный денежный поток, - поясняют свою позицию аналитики ВТБ Капитал. - В 2019 году, по нашим оценкам, они сформировали 91% чистой прибыли и 97% свободного денежного потока отрасли, которые (вместе или по отдельности) используются в качестве базы расчета дивидендов, чей размер имеет большое значение для инвесторов.

По мнению аналитиков, потенциальные изменения налогового режима могут отрицательно сказаться на инвестиционной привлекательности российских нефтяных компаний. И больше всего пострадают Газпром нефть и Роснефть.

- По нашим оценкам, при цене нефти в 45 – 47 долларов за баррель EBITDA Газпром нефти в 2021 и 2022 годах может снизиться на 1,0 (18%) и 0,9 млрд долларов (16%) соответственно. В случае Роснефти снижение может составить 1,1 (6%) и 1,3 млрд долларов (6%). Потенциальные потери Лукойла и Сургутнефтегаза находятся в пределах 0,8 - 3,0% EBITDA, - подчеркнули в ВТБ Капитал.

СПРАВКА «КП»

Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья – прямой налог, который начисляется на сумму дополнительного дохода от добычи углеводородного сырья на каждом участке недр, который рассчитывается как положительная разница между полученными на этом участке недр доходами и расходами. Правила налогообложения налогом на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья определены в главе 25.4 Налогового кодекса Российской Федерации.