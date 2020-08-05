В Хельсинки за расчленение мужчины задержано 12 человек

Финская полиция расследует убийство мужчины, произошедшее в Хельсинки. Возраст, род занятий и национальность мужчины пока не разглашаются.

Равно как и другие детали. Полиция настаивает на неразглашении в целях интересах следствия.

Однако, сообщается, что по этому делу задержаны 12 человек, среди них – 2 женщины.

Все они подозреваются в убийстве и расчленении жертвы, которые были совершены 28 или 29 июля.

Судя по тому, что почти все задержанные были ранее судимы за наркопреступления, кражи, грабежи, сексуальную эксплуатацию детей, насилие и другие тяжкие преступления, речь идет об иммигрантах, на чью долю приходится основная статистика совершения тяжких преступлений подобного рода в Западной Европе.

Пусть и случайными, но совпадениями является то, что в соседней с финской, северной столице России, Санкт-Петербурге 27 июля, т.е. за день или за два до предполагаемой даты совершения преступления, был найден расчлененный труп молодой девушки. А через два дня украинского рэпера Энди Картрайта в Санкт-Петербурге тоже убили и расчленили.