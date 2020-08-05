Наталья Тенякова: «Ситуация в «Современнике» не похожа на нашу в МХТ»

Театральный сезон начнется только через месяц, а в легендарных труппах уже разгораются скандалы. В июле в МХТ им.Чехова и в «Современнике» прошли закрытые сборы труппы (журналистам сказали, что это были внутренние «технические собрания», и не пустили), на которых артисты высказали претензии своим руководителям, назначенным сверху. В МХТ - режиссеру Сергею Женовачу, а в «Современнике» – Виктору Рыжакову. У обоих за плечами богатый опыт студийной работы и ведение студенческих мастерских. Прежде Женовач руководил (и продолжает руководить) Студией театрального искусства. Рыжаков - театрально-культурным центром им. Мейерхольда. У обоих, как говорят, большие амбиции и болезненное самолюбие. Эти две конфликтные истории очень похожи на первый взгляд. Мы попытались их сравнить.

31 июля в открытом письме к труппе «Современника» Сергей Гармаш назвал назначение Рыжакова катастрофой для театра: тут и «чудовищная ситуация внутри труппы», и сомнительные творческие эксперименты («Диалоги» о Великой отечественной войне), и невнятные планы на будущее, и увольнение сотрудников. Гармаш хлопнул дверью и ушел из театра. Большинство актеров промолчали, хотя, как мы поняли, и у них есть вопросы к своему худруку. Ну а некоторые звезды «Современника», среди них Лия Ахеджакова, Марина Неелова, Чулпан Хаматова, Гараша открыто не поддержали. И об этом сообщили в своих письмах, в комментариях журналистам.

В МХТ им.Чехова несколько иная расстановка сил. Публично высказали свои претензии Женовачу целая группа актеров: Наталья Тенякова, Евгения Добровольская, Кристина Бабушкина, Константин Хабенский (ходят слухи, что Константин Юрьевич давно мечтает стать руководителем МХТ, как и Гармаш как будто мечтал им стать в «Современнике») и многие другие.

На собрании 10 июля Хабенский сравнил МХТ с современным, сверхскоростным автомобилем, который своими руками собрал Олег Табаков. А Женовач эту супермашину разрушает, заставляя ее тащиться со скоростью 30 километров в час. Наталья Тенякова говорила, что Женовач не любит их театр. Для него по-прежнему родной дом – СТИ. Другие артисты обвинили своего руководителя в отсутствии планов, репертуарной политики, кассовых, ярких премьер, в том, что он не приглашает хороших режиссеров в театр. Что актеры МХТ привыкли творчески расти, работая с режиссерами, а не, наоборот, деградировать. Что за два года он изъял из репертуара 17 спектаклей (многие из них рано было отправлять в утиль), а новые спектакли (их появилось лишь пять, при том, что в МХТ – три сцены) ставят в основном его ученики. Говорили, что в новых постановках работают одни и те же артисты. Ксения Лаврова-Глинка вспомнила: в мартовском репертуаре (он был составлен еще до пандемии) у нее не было ни одного спектакля. Артисты остались без работы. А значит без заработков.

Было задано еще много неудобных вопросов худруку. Женовач нервничал и возражал, мол, репертуарная политика его устраивает. Говорил, что занять 122 человек (труппа слишком большая!) сложно. А ему - в ответ: при Табакове все эти люди работали. Вернуться к обсуждению должны 7 сентября, когда пройдет официальный сбор труппы. Будет жарко.

Как говорят в театральных кулуарах, директор МХТ уже просила в Минкульте "оптимизировать" зарплаты в театре, а Женовач просил поддержать его в разборках с труппой. В обоих случаях им было отказано. И это вселяет оптимизм в «забастовщиков».

- Ситуация в «Современнике» не похож на ту, что у нас в МХТ, - считает Наталья Тенякова. - Во-первых, Сергей Женовач работает у нас уже два года. За это время можно было ожидать от него результатов. Виктор Рыжаков в «Современнике» всего полгода, половина этого срока пришлась на карантин. Во-вторых, в «Современнике», как я слышала, мнение в труппе разделилось (не в пользу Гармаша – Ред.), в отличие от нас. Мое выступление на собрании поддержали очень многие.

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