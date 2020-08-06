Акция «Помоги учиться дома» обеспечит школьников компьютерами

Пандемия коронавируса заставила российских школьников с марта этого года перейти на дистанционное обучение. Однако очень многим из них оказалось буквально не на чем учиться – у них не было компьютеров и доступа в Интернет. Министерством просвещения Российской Федерации велась комплексная работа по организации образовательного процесса в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки. К ней подключались и регионы, и различные общественные организации. Так, например, совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и партией «Единая Россия» Министерством просвещения была запущена всероссийская акция #Помогиучитьсядома. Она направлена на то, чтобы помочь детям из многодетных и малообеспеченных семей не прерывать учебный процесс.

В рамках этой акции, стартовавшей в апреле 2020 года, каждый желающий может передать нуждающимся семьям новую или ненужную технику (компьютер или планшет), помочь организовать доступ в интернет или сделав денежное пожертвование на любую сумму. В акции приняли участие десятки компаний и тысячи россиян. Всего же технику уже получили более 508 000 школьников и педагогов.

В число партнеров акции вошли ГК «Ростех», ГК «Роскосмос», АО «Почта России» (логистический партнер), ПАО «Ростелеком», АО «Лаборатория Касперского», группа компаний «Р-Фарм», ОАО «Российские железные дороги», АО «АТОЛ», а также «Деловая Россия», Торгово-промышленная палата, Фонд развития моногородов, Союз WorldSkills, разработчики образовательных платформ Учи.ру, Мобильное электронное образование, CORE и многие другие.

Уже через месяц начнется новый учебный год. Школы готовятся традиционно открыться первого сентября и ребята вновь сядут за парты, но добровольческая акция на этом не заканчивается и совместная поддержка всех, кто в этом нуждается будет продолжена.

«Мы достойно смогли преодолеть тяготы эпидемиологической ситуации, сохраняя и развивая образовательный процесс, и сейчас ведем подготовку к началу нового учебного года уже в традиционном формате, школы откроют свои двери и дети вновь сядут за парты. При этом мы будем использовать все наработки и полученный нами опыт для расширения доступности и возможностей качественной образовательной среды и, конечно, подобная добровольческая акция и работа, которую нам удалось провести совместными усилиями, будет продолжена», - отметил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

«Кому-то надо подтянуть те или иные предметы с помощью дополнительных занятий. Многие занимаются в онлайн-кружках и на курсах, посещают лагеря в дистанционном формате, - пояснила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, - Благодаря поддержке наших партнеров и участников акции у тысяч детей появилась возможность учиться используя вместе с классическими уроками и дистанционный формат, открылся доступ к программам дополнительного образования. Акция продолжается, и мы надеемся, что к ней присоединится как можно больше тех, кто хочет помочь».

«Педагоги, как и учащиеся ждут, что вернутся в школу и отрадно, что учебной год начнется в традиционно и школы, ведь ни что не может заменить живого диалога учителя и ребенка. Во время пандемии, столкнувшись с реальной необходимостью обучать детей с применением цифровых технологий, родители, ученики, учителя действительно встретились с такой сложностью, как необходимость технических средств и подобная акция поддержки очень важна. Радует, что в нашем обществе есть меценаты, есть место сплоченности и неравнодушию, есть множество людей и организаций, которые готовы оказать помощь, понимая всю сложность задачи, особенно в этот период и дети из малообеспеченных, многодетных семей, школьники в сельской местности получили ноутбуки, планшеты, компьютеры», - отметила Наталья Шадрина, руководитель Национального союза педагогов.

Принять участие в акции может каждый, оформив заявку на передачу техники или воспользовавшись кнопкой «Сделать пожертвование» на официальном сайте акции https://помогиучитьсядома.рф/#help, а также позвонив по телефону горячей линии: 8 800 551-53-30. Акция продлится до 1 сентября 2020 года.