Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Прерванная свадьба: шокирующие видео из Бейрута, где взрыв за секунду разрушил мирную жизнь

Более трехсот тысяч ливанцев остались без крыши над головой
Анастасия РышковаАнастасияРышкова
КомментироватьОставить комментарий
Более трехсот тысяч ливанцев остались без крыши над головой

Более трехсот тысяч ливанцев остались без крыши над головой

Фото: REUTERS

В привычную жизнь людей иногда врываются обстоятельства, которые не подвластны понимаю и осмыслению. Так, 4 августа в столице Ливана произошел сильнейший взрыв в районе порта Бейрута, унесший жизни более ста человек. Ничего не предвещало беды, люди вели обычный режим дня. Кто-то был на работе, кто-то дома с детьми, а у кого-то в этот день была намечена свадьба. Но, трагическая случайность вмешалась в планы горожан.

В социальных сетях появились десятки видео не только самого взрыва, но и моментов, которые прервала катастрофа. Заботливый отец, спасающий своего ребенка от осколков разлетающегося оконного стекла. Счастливая невеста, ожидающая гостей в свой самый важный день в жизни. Пастор, который до последнего пытался вести службу.

Напомним, что 4 августа вечером поступило сообщение, что в Бейруте произошел взрыв магнитудой 4,5 балла. Жертвами стали более ста человек, около четырех тысяч получили ранения. В порту Бейрута до сих пор ведется разбор завалов, количество пострадавших увеличивается. Во многих жилых домах разрушены перекрытия и выбиты окна и двери. Около трехсот местных жителей остались без крыши над головой. Власти Ливана заявили, что не могут самостоятельно справится с последствиями ужасной трагедии. Россия направила в Ливан самолет с гуманитарной помощью.Также поддержку окажут власти Израиля, ОАЭ и Турции.

В Бейруте введен режим ЧС. Основной версией взрыва является аммиачная селитра, которая хранилась в порту с 2014 года. Она была конфискована у одного из иностранных судов, но пролежала около 6 лет. В момент, когда рядом велись сварочные работы, искры попали на место хранения 2700 тонн аммиачной селитры, что и стало причиной взрывной волны.На данный момент всех должностных лиц, которые могут быть причастны к нарушениям правил безопасности порта, поместили под домашний арест. Ливанская армия проведет расследование, чтобы выяснить, кто стал основным виновником страшной трагедии.

ЧПИнтересноеВзрыв в порту Бейрута: десятки погибших и тысячи пострадавших