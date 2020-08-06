Надо ли продавать еду в Африку и Китай, если у самих цены растут

Еще не так давно мы завозили практически все — от зерна до «ножек Буша». А теперь сами поставляем пшеницу в сотню стран. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Российский экспорт продовольствия и сельхозпродукции в 2020 году может превысить $25 млрд. Еще не так давно мы завозили практически все — от зерна до «ножек Буша». А теперь сами поставляем пшеницу в сотню стран. Вот только что с этого обычному россиянину, кроме чувства гордости за страну? «Гоним все за рубеж, поэтому продукты и дорожают», - недовольно шепчут некоторые непатриотичные граждане. А и в самом деле, есть чему радоваться-то? Мы задали некоторые наивные народные вопросы экспертам.

1. С нефти и газа кормится вся страна. А что мы имеем с экспорта пшеницы, рыбы и растительного масла?

Хотя еще в 2016 году было торжественно объявлено, что наши доходы от экспорта сельхозпродукции превысили доходы от экспорта вооружений, сравнивать эти деньги с тем, что имеет страна с главных кормильцев — нефти и газа — даже как-то смешно (см. графику). При этом, кроме экспортных пошлин и обычных налогов, нефтегазовый сектор платит еще и ряд дополнительных. Например, налог на добычу полезных ископаемых. Что означает еще и дополнительные поступления в бюджет. А аграрный сектор в основном требует себе поблажек и преференций…

Эксперты, впрочем, считают, что в будущем все вполне может кардинально измениться.

- По итогам 2019 года экспорт агропромышленной продукции достиг $24,8 млрд, а доходы от нефти и газа составили $121,44 млрд. Однако в этом году из-за снижения спроса доходы от экспорта нефти и газа могут снизиться на 30-40%. И есть риски сокращения добычи в России в десятилетней перспективе в связи с исчерпанием месторождений. А производство в АПК, так или иначе, будет неуклонно расти, - говорит президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

- Спрос на углеводороды в прежнем объеме может и не восстановиться после пандемии, - согласен директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. - И тут логично обратить внимание на те сферы, где мы уже показали свою конкурентоспособность. А на рынках сельхозпродукции мы ее уже показали.

Статистика этого года подтверждает правоту экспертов. На фоне пандемии и снижения курса рубля в первой половине года доходы от экспорта почти всего-всего рухнули. А от экспорта сельхозпродукции — напротив резко пошли вверх, причем в самые тяжелые месяцы (см. графику).

Есть и другие моменты. На рост экспорта кто-то обязательно работает внутри страны. При этом аграрный экспорт — это рабочие места не в отдельных труднодоступных регионах, а на значительной части территории страны. По мнению экспертов, наращивать его стоит хотя бы затем, чтобы занять население вне крупных городов. Плюс так называемый мультипликативный эффект — растет спрос на удобрения, сельхозоборудование, стройматериалы для новых хранилищ и элеваторов, перевозки… И это тоже не в нескольких, а во многих регионах.

С нефти и газа кормится вся страна. А что мы имеем с экспорта пшеницы, рыбы и растительного масла? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2. Вместо одного сырья гоним за кордон другое — в чем перемены к лучшему?

В самом деле, столько разговоров было про «слезать с сырьевой иглы». Ну хорошо, слезем с нефтегазовой иглы. Заменим ее зерновой. И будем по-прежнему щи лаптем хлебать, оставаясь сырьевым придатком.

Один из контраргументов: нефть и газ — ресурсы невосполнимые, а урожай на следующий год опять вырастет. И хотя бы с этой точки зрения аграрный экспорт лучше.

- Есть немало исследований, показывающих, что ориентация на экспорт способствует росту производительности труда и улучшению качества продукции. Ведь экспортные рынки завоевать сложнее, чем внутренний. А это очень важно для нашего АПК, есть стимул внедрять там новые технологии, от чего выиграют и наши граждане, - привел корреспонденту «КП» еще один аргумент Игорь Николаев.

- Пока мы в основном поставляем дешевое продовольственное сырье, а не более дорогую продукцию глубокой переработки. Но это первый этап. Желающих продавать готовую продукцию много, с сырьем проще зайти на рынки. А утвердившись там, начнем потихоньку продавать и готовую продукцию, - считает руководитель научного центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов.

3. Может ли экспорт продуктов обеспечить экономический рост?

Такие примеры есть. Классический — Бразилия, которая крупнейшей экономикой Латинской Америки стала в немалой степени за счет резкого роста сельхозпроизводства и экспорта мяса. В том числе куриного, которое в немереных количествах вполне может производить и Россия.

Раньше любые сравнения с другими странами на тему роста за счет сельского хозяйства упирались в то, что «нам бы еще их климат». Но сейчас эксперты все активнее рассуждают о том, что в нынешней ситуации с изменениями климата Россия, похоже, вытянула счастливый билет.

- У конкурентов цунами и наводнения, а мы расширяем посевные площади на север, - шутит Игорь Николаев.

- И в самом деле, если раньше аномальная жара и засуха в Европе в период сбора урожая были действительно чем-то аномальным, то теперь это случается почти каждый год. А у нас страна большая: в одном месте засуха, в другом — рекордный урожай, - говорит Анатолий Тихонов.

Еще в 2016 году было торжественно объявлено, что наши доходы от экспорта сельхозпродукции превысили доходы от экспорта вооружений Фото: Алексей БУЛАТОВ

По его словам, этот счастливый билет сегодня еще и не единственный. Коронавирус поломал сложившиеся торговые связи, США развязало торговую войну с Китаем — это все нам очень на руку, только лови возможности и быстренько захватывай рынки.

- В первом полугодии 2020 года российский экспорт АПК в Китай вырос на 35% и составил $1,9 млрд. В частности, Россия отправила туда 769 тысяч тонн растительных масел, что в три раза больше, чем в тот же период прошлого года. А поставки китайцам мяса птицы превысили в 10 раз прошлогодние показатели, - констатирует Виталий Манкевич. - И это не все новые рынки сбыта. Россия, например, начала поставлять сахар на Балканы - в Албанию, Хорватию, Сербию.

Жизнь и природа толкают нас зарабатывать на продовольствии и своей обширной и разнообразной территории, и надо быть идиотами, чтобы на этом хотя бы немного не разбогатеть — резюмируют эксперты.

Что продает Россия Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

ВОПРОС РЕБРОМ

А не лучше ли цены на еду внутри страны снизить?

Можем больше производить — так давайте все это здесь продавать. Будет изобилие и всем счастье — и цены на еду упадут. А сейчас не потому ли у нас продукты дорожают, что в огромном количестве их за рубеж гоним?

Специалисты объясняют так. Поскольку у нас далеко не коммунизм, аграрии продавать еду дешевле, чем им обходится ее производство, все равно никак не могут. Поэтому счастье с вдруг свалившимся изобилием и резко упавшими ценами будет недолгим. Часть предприятий просто позакрывается — и на этом изобилие закончится и цены опять вырастут. Периодически мы это все проходим с гречкой, которая на экспорт практически не идет. Как только цены на эту крупу начинают снижаться, производители немедленно сокращают посевные площади под гречихой и переключаются на более выгодные зерновые. И опять двадцать пять — рост цен, паника в магазинах, спекуляции торговых сетей.

А вот приток в аграрный сектор доходов из-за рубежа — теоретически, если все правильно делать — может поспособствовать тому, что в наше сельское хозяйство придут новые технологии и оно станет менее затратным. А стало быть — и продукция может стать более дешевой.

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