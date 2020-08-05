Экс-шеф протокола Ельцина - о заявлениях Лукашенко: Никакая межгосударственная муха его не кусала. Все будет нормально

Владимир Шевченко в ельцинские времена был вхож на политический Олимп и о закулисной жизни топ-политиков знает не понаслышке Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент Белоруссии сумел в очередной раз взбудоражить международную общественность своими «предвыборными заявлениями». Россиян сильно удивила, а украинских провластных политиков - порадовала необычайно жесткая риторика батьки, сообщившего, что теперь отношения между нашими странами «не братские, а партнёрские», что против Беларуси применяется «технология цветных революций» и предупредил, что, «если полыхнет в его республике – то тяжело будет всем до самого Владивостока».

Лукашенко – политический долгожитель на постсоветском пространстве. Его карьера в ранге главы государства началась еще во времена первого Президента России Бориса Ельцина. Тогда у глав государств установились весьма дружественные отношения, в том числе - и неформальные.

Владимир Шевченко в ельцинские времена был вхож на политический Олимп и о закулисной жизни топ-политиков знает не понаслышке. Вот почему я ему и позвонил...

- ...Владимир Николаевич, какая межгосударственная муха Александра Лукашенко укусила, что такое происходит?

- Нет, ребята, а вы не обращайте внимание. Человек после коронавируса, немножко переходил его на ногах. Тяжелая обстановка перед выборами.

Саш, я тебя умоляю. Это же эмоция чисто человеческая, ерунда, понимаешь? Мало ли с какой ноги встал. Ну, высказался, ну, наболело.

А проанализируй наши отношения с ними. Как мы ведем себя со всеми теми, кто были раньше нашими? Что, мы все хорошо делаем?

- Я надеюсь, что да.

- А чего тогда белорусы едут учиться в Польшу? Так забирайте их всех в МГИМО, в МВТУ, в МГУ, места давайте. Учите. Как делают все остальные. Вот о чем думать надо.

Нет, ты знаешь, я не люблю обсуждать. Того же Лукашенко или еще кого-то. Абсолютно мне это не нужно.

- Скажите, после выборов все это у Лукашенко пройдет?

- Я думаю, что - да. Дай Бог, главное, чтобы не было у белорусов никаких внутренних эксцессов.

- Он же - Лукашенко - с Борисом Николаевичем дружил, даже в баню вместе ходили. Может, в баню с ним надо сходить?

- Кто тебе рассказывал про баню? Я не помню, чтобы они в баню ходили, понимаешь?

- Ходили, ходили!

- Если не знаешь, не говори. С кем он ходил в баню последний раз, так это с Колем. (Бывший федеральный канцлер ФРГ. - А.Г.) Это я тебе могу сказать - да, это было.

- Ага. Понял.

- А про Лукашенко я не могу сказать, что они в баню там ходили все время.

- Мне Павел Бородин рассказывал. (В прошлом - Управляющий делами Президента Росси, бывший Госсекретарь Союза России и Белоруссии.)

- Ну, он расскажет... Вот и ссылайся на Бородина. Скажи, Бородин говорил, что они все время в бане сидели.

- Ясно. Это... Значит, вы считаете, что все пройдёт все будет нормально. Да?

- Я думаю, что... Я не могу сказать, я не знаю точно обстановку, понимаешь? Ты со мной уже встречаешься десятки лет, ты знаешь, что, если я чего-то до конца не знаю, я не буду давать оценки, понимаешь? Я там был, увидел и посмотрел - тогда, да, пожалуйста. А так...

Мой прогноз такой, что все будет нормально. Мой прогноз.

- Ну, ясно... Ну, а сейчас, видите - там 33 человека. Наших.

- А?

- Там 33 человека наших вот, в заточении.

- Вот это не знаю, это не мой вопрос. Это я вообще ничего не понял. Мы до конца не говорим - ни вам, ни нам, ни мне - вообще никому... Абсолютно.

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