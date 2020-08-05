Именной кабриолет за 20 млн и портфель за 200 тысяч: адвокат Добровинский устроил «модный приговор» в суде над Ефремовым

Модный бой в противостоянии адвокатов-оппонентов на этот раз однозначно выиграл Александр Добровинский Фото: Иван МАКЕЕВ

На чьей стороне перевес, в деле Ефремова говорить пока рано: сегодня в Пресненском суде состоялось первое заседание долгоиграющего процесса. Но модный бой в противостоянии адвокатов-оппонентов на этот раз однозначно выиграл Александр Добровинский. Если на прошлых слушаниях юристы мерились только автомобилями (защитник актёра Эльман Пашаев тогда приехал на черно-белом «Майбахе», а Александр Добровинский, представляющих интересы пострадавших, на «Роллс-Ройсе»), то на этот раз Александр Андреевич перещеголял противника даже в аксессуарах.

Адвокат Добровинский устроил «модный приговор» в суде над Ефремовым Фото: Алена МАРТЫНОВА

Так, «звездный» адвокат появился перед публикой в стильном клетчатом кепи, рубашке-поло и белоснежных брюках, весь украшенный золотом - перстнями, браслетами, цепочками... Солнцезащитные очки Gucci, в которых Добровинский раздавал интервью перед камерами, как выяснил сайт kp.ru, стоят 25 тысяч рублей. Сумка Louis Vuitton, с которой приехал юрист, тоже не из дешевых: цена таких портфелей - от 160 до 350 тысяч рублей. Но особая любовь адвоката - туфли, точнее - замшевые лоферы с кисточками, которые он меняет на каждом заседании. Средняя стоимость таких черевичек - от 50 тысяч рублей.

Но особая любовь адвоката - туфли, точнее - замшевые лоферы с кисточками, которые он меняет на каждом заседании

Однако, больше всего публику - не только журналистов, но и многочисленных зевак- впечатлил автомобиль Добровинского: роскошный Aston Martin db 9 Volante баклажанового цвета - кабриолет с инициалами AAD (несложно догадаться, что это ФИО адвоката) на крыше и подголовниках кресел. Новый такой стоит около 22 миллионов. Правда, машинке Добровинского уже 13 лет - аналогичные кабриолеты 2007 года можно приобрести «всего» за 3,5 миллиона. По данным kp.ru, до Александра Андреевича ей владел учредитель сети «Киномакс» Борис Асриев, однако авто было конфисковано.

Автомобиль Добровинского: роскошный Aston Martin db 9 Volante Фото: Иван МАКЕЕВ

Между тем, как признался Александр Добровинский, на этом деле он не заработает ни копейки.

AAD - несложно догадаться, что это ФИО адвоката Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Я взялся за него абсолютно бесплатно, - признался адвокат прессе. - Потому что мне очень симпатичны эти простые люди из Рязани (родственники погибшего. - Ред.) - на таких Россия держится. Думаю, наша дружба - это надолго.

Кстати, адвокат Пашаев ради сегодняшнего заседания менять «ласточку» не стал: как и прежде, он явился в суд на «Майбахе» с личным водителем. Цена его автомобиля 2009 года выпуска - около 4,8 млн рублей.

Пашаев ради сегодняшнего заседания менять «ласточку» не стал Фото: Алена МАРТЫНОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Роллс-Ройс против Майбаха: адвокаты по делу Ефремова устроили у суда «битву» авто

Оба защитника эффектно появились на предварительных слушаниях (подробности)

Любовница могла быть с ним: в машине Михаила Ефремова нашли следы тайного пассажира

Результаты экспертизы озвучили во время судебного заседания (подробности)