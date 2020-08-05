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Певица Азиза была тайной любовницей Николая Караченцова

Ради восточной красавицы женатый актер Ленкома собирался бросить Людмилу Поргину
Ольга ЛибгардтОльгаЛибгардт
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Певица Азиза раскрыла пикантные подробности личной жизни

Певица Азиза раскрыла пикантные подробности личной жизни

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Певица Азиза обнародовала сенсационные подробности личной жизни. 56-летняя артистка заявила о том, что была тайной любовницей Николая Караченцова. Более того, звезда 90-х заявила, что ради нее актер Ленкома собирался уйти из семьи.

Певица Азиза раскрыла пикантные подробности личной жизни. Так, по словам артистки, у нее был страстный роман со звездой советского кино Николаем Караченцовым.

"У меня был роман с Колей Караченцовым. Это было давно, аж в конце 90-х... Дошло до того, что он собирался уйти из семьи. Я видела, что он очень честен, и он решил бы этот вопрос с Людой", - поведала эффектная шатенка в эфире шоу "На самом деле".

Однако отношения любовники в итоге прервали. Виной всему стала мама Азизы.

Певица рассказала, что родительница была категорически против связи дочери с женатым мужчиной. Когда женщина узнала о романе наследницы, то настрого запретила ей разрушать чужую семью. "Она сказала: «На чужой беде счастья не построишь»". - вспоминает исполнительница хита "Милый мой, твоя улыбка".

По ее словам, Людмила Поргина все знала о страстном увлечении мужа. "Мне кажется, он и не скрывал. Я ничего у нее не украла, на себе его не женила. Тем более все так сложилось трагически, что я поняла: это знак сверху", - резюмировала знаменитость.

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