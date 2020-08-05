Сергей Степашин, экс-премьер России - о взрывах в Бейруте: Ливанских братьев мы в беде не оставим. Это Хиросима без ядерного оружия

Сергей Степашин Фото: Иван МАКЕЕВ

- Сергей Вадимович, из Бейрута приходят тревожные вести.

- Страшные, страшные…

- И я сразу вспомнил нашу с вами поездку в Сирию - через Ливан, через Бейрут…

- Да... Мы были в Бейруте (в апреле 2014-го), встречались с церковными деятелями, я был у президента Ливана.

Кстати, у нас в Ливане - много друзей. 82 человека - члены нашего Общества. Как раз сейчас мы выясняем, есть ли среди них пострадавшие.

- Как бы вы прокомментировали то, что произошло?

- Во-первых, это беда. Это страшная беда. Потому что, слушайте, с 2014 года – шесть лет держать селитру в черте города, я уж не знаю.

Ну, пускай ливанцы сами разберутся, что произошло. Но мы сейчас просто должны людям помочь. Туда отправляются самолеты МЧС, мы сейчас объявили большой гуманитарный сбор. В основном это медикаменты, конечно, для наших ливанских братьев. И где-то через два дня отправим тоже по линии МЧС - от Императорского православного палестинского общества.

Я осенью собирался сам туда приехать.

Но уже сейчас придется серьезно помогать людям, которые пострадали. Снесло практически 30 процентов города. Это Хиросима без ядерного оружия.

В Ливан отправляются самолеты МЧС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Когда мы тогда, в апреле 2014-го, выехали с вами из гостиницы в Бейруте, пришло известие, что буквально рядом произошел взрыв.

- Там была другая история. А здесь – я пока не знаю...

А ведь Ливан в свое время, еще до той первой войны, которая была в 1970-х, считался ближневосточной Швейцарией. Одно из самых красивых и мирных мест.

- А через два дня что это будут за грузы?

- У нас есть опыт оказания гуманитарной помощи Сирии. (Мы с тобой вместе летали.) Лекарства, бинты, все, что нужно...

Мы планируем в этом году подумать и о школе в Ливане, в Бейруте. Вот это теперь тоже становится актуальным.

- Как вы оцениваете шаги России, нашего руководства в поддержке народа Ливана?

- Россия, наши люди всегда поступают так, как положено не только цивилизованной стране, а - просто нормальным людям. Мы первыми послали туда самолеты МЧС. Наш президент не только отправил телеграмму, насколько я знаю, был и разговор с президентом Ливана.

Так что - наша страна всегда помогала ливанцам в тяжелую минуту. Почему нас там и любят. Ты же был со мной вместе, ты видел.

- Внимание такое - особое. Будем переживать вместе.

- Будем помогать людям. Надо помогать.

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