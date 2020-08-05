Сергей Степашин, экс-премьер России - о взрывах в Бейруте: Ливанских братьев мы в беде не оставим. Это Хиросима без ядерного оружия

Сергей Степашин
Фото: Иван МАКЕЕВ
- Сергей Вадимович, из Бейрута приходят тревожные вести.
- Страшные, страшные…
- И я сразу вспомнил нашу с вами поездку в Сирию - через Ливан, через Бейрут…
- Да... Мы были в Бейруте (в апреле 2014-го), встречались с церковными деятелями, я был у президента Ливана.
Кстати, у нас в Ливане - много друзей. 82 человека - члены нашего Общества. Как раз сейчас мы выясняем, есть ли среди них пострадавшие.
- Как бы вы прокомментировали то, что произошло?
- Во-первых, это беда. Это страшная беда. Потому что, слушайте, с 2014 года – шесть лет держать селитру в черте города, я уж не знаю.
Ну, пускай ливанцы сами разберутся, что произошло. Но мы сейчас просто должны людям помочь. Туда отправляются самолеты МЧС, мы сейчас объявили большой гуманитарный сбор. В основном это медикаменты, конечно, для наших ливанских братьев. И где-то через два дня отправим тоже по линии МЧС - от Императорского православного палестинского общества.
Я осенью собирался сам туда приехать.
Но уже сейчас придется серьезно помогать людям, которые пострадали. Снесло практически 30 процентов города. Это Хиросима без ядерного оружия.
В Ливан отправляются самолеты МЧС
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- Когда мы тогда, в апреле 2014-го, выехали с вами из гостиницы в Бейруте, пришло известие, что буквально рядом произошел взрыв.
- Там была другая история. А здесь – я пока не знаю...
А ведь Ливан в свое время, еще до той первой войны, которая была в 1970-х, считался ближневосточной Швейцарией. Одно из самых красивых и мирных мест.
- А через два дня что это будут за грузы?
- У нас есть опыт оказания гуманитарной помощи Сирии. (Мы с тобой вместе летали.) Лекарства, бинты, все, что нужно...
Мы планируем в этом году подумать и о школе в Ливане, в Бейруте. Вот это теперь тоже становится актуальным.
- Как вы оцениваете шаги России, нашего руководства в поддержке народа Ливана?
- Россия, наши люди всегда поступают так, как положено не только цивилизованной стране, а - просто нормальным людям. Мы первыми послали туда самолеты МЧС. Наш президент не только отправил телеграмму, насколько я знаю, был и разговор с президентом Ливана.
Так что - наша страна всегда помогала ливанцам в тяжелую минуту. Почему нас там и любят. Ты же был со мной вместе, ты видел.
- Внимание такое - особое. Будем переживать вместе.
- Будем помогать людям. Надо помогать.
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