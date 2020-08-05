Блеск и нищета дела Ефремова: адвокат актера оказался злостным должником

Дела юриста далеко не так блистательны, как он демонстрирует публике Фото: Иван МАКЕЕВ

Адвокат Эльман Пашаев, защищающий Михаила Ефремова в уголовном процессе, мелькает в прессе даже чаще своего знаменитого подзащитного. Одно из самых нескромных его заявлений - о собственных многомиллионных гонорарах и восьми десятках дел в производстве. Он мол, востребован у самой «верхушки» - политиков, бизнесменов, знаменитостей. Атрибуты роскоши, надо сказать, при нем - к суду, например, Пашаев каждый раз эффектно подкатывает на черно-белом «Майбахе» с личным водителем.

Однако, как выяснил сайт kp.ru, дела юриста далеко не так блистательны, как он демонстрирует публике. По крайней мере, финансовые. Адвокатский «Майбах» стоимостью 5 миллионов (он 2009 года выпуска), как оказалось, находится в залоге: в декабре 2019 года он на бумаге был передан одному из автоломбардов. Судя по договору, клиент взял под проценты некую сумму на два года (в этой организации выдают от 50 тысяч рублей до 20 миллионов), а взамен оставил ПТС - сам автомобиль при этом остался в распоряжении хозяина.

Адвокатский «Майбах» стоимостью 5 миллионов, как оказалось, находится в залоге Фото: Иван МАКЕЕВ

Но видимо, что-то пошло не так: около месяца назад, 14 июля, судебные приставы наложили на машину запрет регистрационных действий - теперь иномарку нельзя продать. Не исключено, что клиент не смог рассчитаться с кредитом или же авто «арестовали» из-за других долгов. Их у Эльмана Пашаева, судя по открытым данным, предостаточно. Общая сумма его задолженностей составляет почти 780 тысяч рублей. По налогам на имущество адвокат не заплатил 152 тысячи, по транспортному налогу - 384 тысячи, по земельному - 26 тысяч. Кроме того, ещё почти 216 тысяч рублей составляют пени (!).

Дела у международной юридической компании, учредителем которой является Пашаев, тоже идут не самым лучшим образом: согласно базе юрлиц, в прошлом году организация сработала в убыток, закончив период с цифрой минус 881 тысяча рублей.

КСТАТИ

Адвокат тоже любит погонять

По данным kp.ru, «Майбах» Эльмана Пашаева «заработал» 111 штрафов на сумму 118 тысяч рублей, многие из которых - за превышение скорости. На 5 августа неоплаченными остаются 13 «писем счастья» на 17 тысяч рублей.

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