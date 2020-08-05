"Зачем такое снимать?": Любовь Успенская вызвала оторопь своим видом

Любовь Успенская в последнее время словно обрела вторую молодость Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Любовь Успенская пример того, как может выглядеть пенсионерка в 66 лет. Королева шансона носит дерзкое мини, хвастается умопомрачительным декольте, демонстрирует фигуру, как у школьницы и тщательно следит за собой.

Любовь Успенская в последнее время словно обрела вторую молодость. Она заметно постройнела. От преобразившейся звезды невозможно отвести глаз. Вокалистка активно ведет блог, где публикует фото и видео. На одном из роликов Любонька предстала без косметики, показав свою натуральную красоту. Вокалистка сидит на веранде и пьет морс.

Правда, внешний вид кумира у многих поклонников вызвал оторопь. Публике показалось, что Любовь Залмановна переборщила с уколами красоты. Фолловеры буквально атаковали аккаунт исполнительницы хита "Карусель".

"Нет лица", "Боже, что это было", "Зачем такое снимать?", "Куда лит столько ботокса", "Красивая женщина, но зачем себя портить", "Глаз не видно", - недоумевают подписчики.

Другие же, напротив, отметили, что певица роскошно выглядит и "вечно молодая". Совсем недавно Успенская делилась, что для поддержания своей красоты она ничего не делает. "Как идет, так и идет", - констатирует артистка.

Однако последнее время ее беспокоит бессонница. Певица никак не может выспаться - засыпает под утро. "Ложусь в три-четыре утра. Я не могу в тишине уснуть, поэтому в моей спальне работает телевизор до трех-четырех часов утра. В семь утра я встаю и снова его включаю. В это время могу еще раз уснуть. А недавно в 11 дня легла спать", - делилась она.

А вот к алкоголю Любовь Залмановна давно равнодушна. По словам артистки, спиртное она позволяет себе исключительно по праздникам. "Я уже не пью долгое время. Хотя мне это мешает, потому что я не могу до конца открыться перед людьми", - откровенничает певица.