Первая встреча «Попкорн-скул»: как собрать деньги на свои проекты, вести соцсети и убедить любого оппонента

"Попкорн-скул" - это мастер-классы и лекции для НКО и волонтеров Фото: Иван МАКЕЕВ

— А мы думали, это фигура речи, для лучшего запоминания вы мероприятие так назвали, — улыбнулись наши первые гости Светлана Молль и Екатерина Киктева из благотворительного фонда «Фондздрав», рассматривая футшетный стол с воздушной кукурузой.

«Попкорн-скул», организованный порталом «Открытые НКО», – это необычный формат учебы. Во время каждой встречи – а их будет четыре — участники смогут посмотреть блок из коротких видео известных журналистов, продюсеров, редакторов, юристов и представителей НКО, и обсудить свои кейсы с коллегами по сектору: поделиться опытом, рассказать об успехах или неудачах своих социальных кампаний, попросить помощи или информационной поддержки. А чтобы беседы были не только интересными, но и вкусными, мы угощаем всех гостей и участников хрустящим попкорном.

«Попкорн-скул», организованный порталом «Открытые НКО», – это необычный формат учебы Фото: Иван МАКЕЕВ

Первая встреча прошла 31 июля. Импровизированным кинозалом стал конференц-зал «Комсомольской правды». Встреча была посвящена сразу нескольким важным темам. Руководитель проекта «Открытые НКО» Александр Чекшин рассказал о миссии, целях и задачах некоммерческих организаций.

— НКО зачастую ограничены в ресурсах, особенно на старте, чтобы привлечь партнеров, готовых помочь организации, поддержать ее финансово или личным участием, как волонтеры. Поэтому очень важно с самого начала четко формулировать свою миссию, цели и задачи, чтобы заявить о себе, — подчеркнул Александр Чекшин.

Вслед за ним эстафету подхватила представитель одного из крупнейших российских фондов «Дети-бабочки» Кристина Селезнева. Ее лекция посвящена супер-важной сегодня теме – как позиционировать себя в соцсетях, как можно и как нельзя писать посты.

Кристина Селезнева Фото: Иван МАКЕЕВ

Егор Ельчин из «Планеты.ру» — самой популярной краундфандинговой платформы в России – пришел на встречу, несмотря на свой прямой эфир Летней Школы краудфандинга. «Комсомолка» предоставила ему кабинет для эфира, а потом он спустился в зал и сделал интереснейший экскурс в финансовое закулисье Планеты.ру, рассказал, как собирать деньги на свои проекты, рассказывая о подопечных, и не вызывать жалости, и ответил на вопросы слушателей.

Егор Ельчин Фото: Иван МАКЕЕВ

— Сегодня все понимают: болью, страданием не мотивируешь к финансовой поддержке, — говорит Егор. – Никому не интересно слушать, что все плохо. Все хотят услышать, что можно сделать, чтобы это «плохо» трансформировалось в «хорошо». И абсолютно любой краундфандинговый сбор – это сбор на перемещение из текущего состояния в его улучшенную версию. Все проекты на нашей платформе проходят модерацию. И одна из наших рекомендаций, когда необходимо доработать заявку, как раз о том, что не нужно заканчивать свою историю на том, как сейчас плохо. Трансформируйте это в историю, в которой есть положительные изменения. Что вы, как лидер, как НКО, в состоянии эти положительные трансформации произвести.

А потом в зал вкатился огромный рюкзак больничного клоуна Лерики Пивненко, а за ним и она сама — опоздала на премьеру собственной лекции по ораторскому мастерству. Извиняется — в клинике встретила свою давнюю подопечную из Саратова — девочку, пережившую рак… Опираясь на свой опыт работы с тяжело больными детьми, Лерика рассказала, как быть убедительными в любой ситуации и с любым оппонентом. Егор, подкрепившийся попкорном, бомбардирует ее вопросами.

Лерика Пивненко ответила на вопросы. Фото: портал «Открытые НКО».

— Что ты делаешь, если в зале есть человек, который пришел, чтобы сорвать твою лекцию?

— Самое прекрасное, даже в негативе человек тебя все равно слышит. И понять это мне помогли дети. Мы были в реабилитационном лагере, я только начинала свой путь, — рассказал Лерика. — Дети шумели, вертелись, я требовала внимания. И мне психолог, который был с нами, сказал: «Они тебя все равно слышат, не реагируй». Ребенок не виноват, что ему понравилась какая-то ниточка на полу. А другой человек в том, что у него что-то в этот день не задалось. Поэтому основной совет: не принимай на свой счет.

Лерика вспомнила много личных историй из своей непростой работы больничным клоуном, распахнув свою душу, было понятно, что чувствует она, работая с тяжело больными детьми и их семьями. Своей безграничной искренностью Лера срывает первые на сегодня в «Комсомолке» аплодисменты.

КСТАТИ

Вторая и третья встреча «Попкорн-скул» состоятся 10 и 12 августа. Мы ждем представителей НКО и волонтеров на мастер-классы. Начало — в 17.45.

Как обычно, мастерская «Открытых НКО» представит на каждом из «попкорнов» по четыре новые лекции и их авторов. Вы можете также присылать свои заявки на приглашение интересных людей, не связанных с жизнью НКО напрямую, но чье мнение на темы, представленные в лекциях, вам важно знать. При желании, вы также можете посмотреть лекции, участвующие в обсуждении, в полной версии заранее — пришлите заявку и мы вышлем их вам. Напомним, в завершении школы состоится выпускной, где каждый участник получит «Диплом» о прохождении «Попкорн скул».

План второй встречи «Попкорн-скул» (10 августа, 17.45, конференц-зал ИД «Комсомольская правда».

17.45 — сбор гостей, попкорн и прохладительные напитки.

18.00-18.30. Просмотр и обсуждение фрагмента видеолекции: «Личные соцсети — а личные ли они?»

Руководитель направления seo «Открытых НКО» Илья Лочканов, опираясь на свой многолетний опыт работы с ИД «Комсомольская правда» и другими крупными проектами, расскажет о том, как правильно позиционировать себя в личных социальных сетях, как избежать неприятных сюрпризов от Сети, и как сделать свое сообщество доброжелательным и активным.

18.30-19.00 Просмотр и обсуждение фрагмента видеолекции: «Работа с историей: самопрезентация»

Представитель проекта «Собиратор» Татьяна Васильева на множестве ярких и веселых примеров расскажет о том, как выбрать верную тональность для самопрезентации и получить исключительно позитивный отклик на нее. А также, как заставить своего собеседника по-новому посмотреть на самые обыденные вещи.

19.00-19.30 Просмотр и обсуждение фрагмента видеолекции: «Как найти героя истории: кто может им стать?»

Создатель и ведущий телепрограммы «Активная среда» на ОТР Ашот Караханян, приоткрыв дверь в закулисье телевидения, расскажет о том, как его программа ищет достойных героев и проводит с ними эфир. С кем можно и с кем нельзя иметь дело, и за что журналисты не любят некоторые НКО.

19.30-20.00 Просмотр и обсуждение фрагмента видеолекции: «Актерское мастерство: основные правила»

Один из самых необычных лекторов Проекта, больничный клоун Лерика Пивненко, опираясь на свой опыт работы с тяжело больными детьми, расскажет, как почувствовать себя актером, если ты не актер, и как заинтересовать собой даже тех, кто не хочет обращать на тебя внимание.

Вторая и третья встреча «Попкорн-скул» состоятся 10 и 12 августа Фото: Иван МАКЕЕВ

План третей встречи «Попкорн-скул» (12 августа, 17.45, конференц-зал ИД «Комсомольская правда».

17.45 — сбор гостей, попкорн и прохладительные напитки.

18.00-18.30. Просмотр и обсуждение фрагмента видеолекции: «Что должен говорить руководитель НКО: как быть готовым к внезапным выступлениям. Личный бренд».

Руководитель Ассоциации некоммерческих и волонтерских организаций СВОД Владимир Хромов со свойственным ему системным подходом подробно разберет вопрос о форсмажоре во встречах и выступлениях, даст базовые постулаты, позволяющие ему всегда быть убедительным и понятным. А также — поделится некоторыми хитростями в создании своего личного бренда как руководителя.

18.30-19.00 Просмотр и обсуждение фрагмента видеолекции: «НКО в информационном пространстве: как поддерживать интерес СМИ к НКО? Что нужно делать, чтобы быть на виду»

Главный редактор одного из крупнейших порталов о благотворительности и жизни российских НКО — Агентства Социальных Инициатив, опытный оратор Алена Быкова раскроет некоторые тонкости своей профессии и даст уникальные советы тем, кто еще только начинает свой путь в ней. Быть интересным себе, считает она — залог того, чтобы быть интересным своей аудитории и журналистам.

19.00-19.30 Просмотр и обсуждение фрагмента видеолекции: «Закон о персональных данных: как работать с благополучателями?»

Представитель Ассоциации «Юристы за гражданское общество» Василий Романец даст всеобъемлющую и исчерпывающую информацию о юридических нюансах работы НКО в рамках правового поля России, пояснит, как правильно работать с персональными данными своих подопечных и правильно оформлять материальную помощь для них.

19.30-20.00 Просмотр и обсуждение фрагмента видеолекции: «Можно ли использовать фото подопечных в публикациях без их согласия»

Молодой, но хорошо известный в Москве своими успешными судебными процессами адвокат Семен Кирьяк, расскажет о том, чего нельзя прочесть в книгах и газетах. Опираясь на свой личный опыт, он поможет нам легче ориентироваться в законодательстве о СМИ и НКО, избегать непростительных, когда речь идет о юриспруденции, оплошностей.

О дате четвертой встречи «Попкорн-скул» мы сообщим вам отдельно, предварительно это — 19 августа. А пока — ждем вас с нетерпением 10 и 12 августа в 17.45 в редакции «Комсомольской правды» по адресу: Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, 1/23. Работает пропускная система — пожалуйста, не забудьте паспорт. Начинаем в 18.00.

Просьба предварительно зарегистрироваться на мероприятие: pr@dobro.live, WhatsApp 8 925 5050773, Timepad