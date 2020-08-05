В Бейруте сдетонировала маленькая “атомная бомба”

В результате взрыва 2750 тонн аммиачной селитры, которые хранились на складе в морском порту, разрушены примыкающие районы города Фото: REUTERS

Крупная катастрофа в столице Ливана Бейруте стала главной мировой новостью. В результате взрыва 2750 тонн аммиачной селитры, которые хранились на складе в морском порту, разрушены примыкающие районы города, более 100 человек погибли и более 5000 ранены. Как груз, изъятый ливанской таможней с молдавского судна RHOSUS, владельцем которого был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, мог сдетонировать и привести к таким фатальным разрушениям? “Комсомолка” решила посмотреть на это дело с точки зрения химии. Может быть, это поможет понять, что именно произошло в Бейруте? А помог нам разобраться в этом профессор, заведующий кафедрой неорганической химии химического факультета МГУ Андрей Шевельков.

- Андрей Владимирович, насколько правдоподобна версия с искрой от сварки? От каких причин могла взорваться аммиачная селитра?

- В химии это называется нитрат аммония. Это соединение состоит из нитрат-иона и иона аммония. Друг с другом они ведут себя как сильный окислитель и восстановитель и при определенных условиях могут бурно взаимодействовать, выделяя огромное количество газов - отсюда взрыв. Свойства этого соединения таковы, что сразу после изготовления с ним ничего не случится. Это такой порошок, вроде кухонной соли. Если его поджечь, он будет гореть и выделять газы постепенно. Но если нитрат аммония долго хранится, он слеживается, слипается, и получаются такие сдавленные пласты. Вот эти пласты могут сдетонировать и взорваться от искры или каких-то других факторов. Так что ничего удивительного в этой версии я не вижу. Именно поэтому аммонийную селитру, произведенную как удобрение, в современном мире никогда не используют в чистом виде, чтобы она не слежалась и не взорвалась.

Крупная катастрофа в столице Ливана Бейруте стала главной мировой новость Фото: REUTERS

- Нужно ли проводить какие-то манипуляции с аммиачной селитрой, чтобы она из удобрения превратилось во взрывчатку или она изначально представляет собой вещество двойного назначения: и для мира и для войны?

- Изначально это одно и то же вещество. Она хороша для кормления растений, потому что там активный азот, и хороша для взрывчатки, потому что в определенных условиях (не сама по себе, а под действием давления и температуры) она мгновенно выделяет огромное количество газов, происходит взрыв и идет ударная волна.

- Вы сказали, что для сельского хозяйства ее никогда не используют в чистом виде. А что туда добавляют для безопасности?

- У каждой фирмы-производителя есть своя рецептура. Например, добавляют сульфат аммония или доломитовую муку - это те вещества, которые тоже нужны живой природе для повышения урожайности. Сами по себе они намного менее эффективны. Зато, смешавшись с нитратом аммония они, во-первых, повышают эффективность этого соединения, как удобрения, а во-вторых, препятствуют образованию чего-либо взрывчатого.

- Если аммиачную селитру перевозили в чистом виде, это повод думать, что ее хотели использовать в качестве взрывчатого вещества? Или такая перевозка распространенная практика?

- Я думаю, что сейчас так уже не делают. Когда ее производят на химических заводах, ориентированных на удобрение, то сразу смешивают с чем-то. Или, произведя ее в чистом виде, так расфасовывают мелкими дозами, что опасности для взрыва не возникает. Но я не знаю кто, зачем и с какой целью этот груз перевозил. Может быть, нитрат аммония перевозили для военных целей? А может быть, неподобающим образом, вопреки требованиям безопасности, перевозили заготовку для удобрения? И потом, мы не знаем, как ее перевозили на этом судне и как ее потом складировали в порту. Это могли быть разные люди, которые выполняли совершенно разные задачи. Не исключено, что ее безопасно перевозили на корабле - малыми порциями в изолированных отсеках, а уже потом нарушили правила хранения. Тут надо разбираться.

- На видео взрыва видно, что вокруг красноватого столба дыма на долю секунды возникает гигантское круглое белое облако, а потом оно мгновенно испаряется. Что это могло быть?

- Не знаю. Когда взрывается аммонийная селитра, она может выбросить не взорвавшееся вещество - это раз. Второе: когда происходит взрыв, то один из компонентов распада селитры - вода, могла быть выброшена в виде смеси пара, тумана и мелких капель влаги. Они могли дать такое облако.

- По энергии взрыва аммиачная селитра сопоставима с боевыми взрывчатыми веществами? Тротилом например?

- Аммиачная селитра используется в военных целях. Это вещество совсем не такое мощное, как тротил. Чтобы достичь даже тротилового эквивалента нужны специальные смеси на основе селитры. Зато очень удобное. Это порошок, поэтому вам не надо измельчать, толочь, выплавлять тротиловую шашку, просто добавили нужное количество порошка куда требуется - и все. Кроме того, это соединение не очень-то боится влаги.

- Вот эта масса - 2750 тонн аммиачной селитры, она действительно могла разрушить полгорода? Может селитрой прикрывают что-то иное?

- Она могла гораздо больше дел наделать, потому что по разрушающей способности такое количество неправильно хранящегося нитрата аммония - это словно маленькая атомная бомба, мощность которой сейчас предварительно оценивается в 2 килотонны. Это, конечно, не столь мощный взрыв, как в Хиросиме и Нагасаки, поскольку нет дополнительных факторов, связанных с электромагнитным излучением и радиоактивной зараженностью. Но если сравнивать мощь ударной волны, то очень схоже с небольшим атомным взрывом.

- Насколько аммиачная селитра широко используется в сельском хозяйстве, учитывая, ее взрывоопасные наклонности?

- Она используется очень широко и абсолютно безопасна, поскольку никогда не поставляется в чистом виде. Например, когда я заезжаю в садоводческие магазины, то постоянно вижу удобрения, содержащие это вещество. Но оно содержится в таких концентрациях, что никакой опасности не представляет, даже если пытаться его поджечь. Повторю еще раз основную идею: взрывчатым это вещество становится только слежавшись в чистом виде, когда создаются пласты под давлением, как пласты угля в земной коре. Если это порошок, то такой опасности нет. Поэтому даже если вы храните дома килограмм нитрата аммония - не знаю, что нужно сделать, чтобы его взорвать. Я не смогу этого сделать, хотя я химик.

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