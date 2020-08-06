Александр Дрозденко: Ленобласть активно развивает рыбную отрасль

О том, что Ленобласть с каждым годом наращивает свой инвесткапитал, предоставляя крупному бизнесу площади и условия для развития производства, губернатор Ленобласти подчеркивает постоянно на встрече с предпринимателями. Не так давно, в мае Александр Дрозденко заявил, что новый "посткороновирусный" лозунг региона будет звучат так: "От инвестиций в экономику - к инвестициям в человека". И все, что делается в регионе сейчас призвано улучшить экономические, а вместе с ним и социальные-экономические показатели.

Так, сегодня губернатор объявил о готовности помочь крупному производителю рыбной продукции "Балтийский берег" перевести свое производство в регион. Это позволит создать новые рабочие места и обеспечить потребности жителей региона в рыбной продукции.

Об этом во время рабочей поездки в Ломоносовский район на рыбное производство заявил Александр Дрозденко. По его мнению, Ленобласть активно развивает рыбную отрасль, благодаря чему регион стабильно входит в тройку российских производителей форели.

"С приходом в наш регион компании "Балтийский берег" область стала крупнейшим на Северо-Западе переработчиком рыбы. Мы готовы рассматривать формы поддержки для предприятия, чтобы компания полностью перевела всё свое производство в Ленинградскую область. Приход такого инвестора позволит создать новые рабочие места и обеспечить потребности жителей региона в рыбной продукции", — отметил Дрозденко.

Глава региона осмотрел современные цеха компании, где готовят салаты из морепродуктов и морской капусты, коптят салаку, и уникальную линию по производству из рыбьего жира лососевых пород имитированной икры с высоким содержанием Омега 3, которая получила знак института питания "Здоровый продукт".

Компания обеспечивает 25% рынка рыбной продукции России и производит 46% товарной пищевой рыбной продукции Ленинградской области. На рыбзаводе здесь трудится порядка 800 сотрудников.

Отметим, что сегодня же, губернатор посетил инновационное фермерское хозяйство Андрея и Анастасии Степаненко из деревни Горки. Фермеры выращивают овец новой для региона мясо-молочной породы «Иль-де-Франс».Фермеры показали губернатору современную просторную ферму, построенную на грант в 12 млн рублей. Также они обсудили с главой региона перспективы расширения посевных площадей за счет вовлечения в оборот неиспользуемой сельхозземли.

«Жители Ленинградской области и Санкт-Петербурга все чаще ищут на полках магазинов свежую и вкусную продукцию местных фермеров. Такие фермерские хозяйства всегда следят за качеством своей продукции. Здесь есть возможность отправлять овец на выпас — а представьте такое на производстве, где 50 тысяч голов! Мы всегда поддерживаем фермеров, которые готовы расширять производство. В случае с данным хозяйством мы еще не всю поддержку оказали — есть возможность помочь с подъездными дорогами, асфальтированием территории. Только в этом году сумма господдержки фермерам в области составит более 500 млн рублей», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Александр Дрозденко отметил, что в планах вводить до 2 тыс. га земли в оборот. Ленинградская область выплачивает субсидии поселениям для постановки земель на кадастровый учет для возвращения в оборот, реализует программу «Ленинградский гектар». Это позволит земле не пустовать.