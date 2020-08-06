Суд над Михаилом Ефремовым 6 августа 2020: прямая онлайн-трансляция

Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова по существу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве состоится суд над Михаилом Ефремовым. Второе заседание в Пресненском суде назначено на четверг, 6 августа. Актера обвиняют в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного обвинения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Сайт kp.ru будет вести прямую трансляцию заседания.

Во время предыдущего судебного заседания стали известные новые подробности случившегося. В машине Ефремова нашли следы тайного пассажира. Эксперты не исключают, что с ним могла быть любовница.

Ранее сообщалось, что по решению суда, рассмотрение уголовного дела будет проходить в ежедневном режиме. Во время судебного процесса прокурор огласит артисту суть обвинений, после чего сторона защиты и сам Ефремов представят судье свое мнение о произошедшем.

Напомним, в начале июня в центре Москвы на Смоленской площади пьяный Ефремов на иномарке допустил выезд на встречку, где протаранил небольшой фургон. Его 58-летний водитель, Сергей Захаров, получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Спустя некоторое время мужчина скончался.