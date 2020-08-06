ПСБ продолжает программу льготного кредитования бизнеса под 2% годовых

Банк ПСБ получил дополнительные средства для льготного кредитования малого и среднего бизнеса в рамках государственной поддержки предпринимательства. Ставка составит 2% годовых. Общая сумма - 8 миллиардов рублей.

- В текущих непростых условиях именно малый бизнес оказался особенно уязвим. И мы рады, что можем оказать ему помощь на деле. В рамках госпрограммы ПСБ уже выдал почти 17 тысяч кредитов на общую сумму свыше 37 миллиардов рублей, что свидетельствует о серьезном интересе к программе со стороны предпринимателей, - отметил Константин Басманов, руководитель блока среднего и малого бизнеса и розницы ПСБ.

Один из лидеров на рынке кредитования малого и среднего бизнеса активно участвует в мерах государственной поддержки предпринимателей. В данном случае, при условии сохранения занятости сотрудников кредит можно не отдавать. Если с даты запуска программы работу сохранят более 90% сотрудников, то вся сумма кредита и начисленные проценты будут погашены за счет субсидий государства. А если занятость сохранится на уровне более 80%, то государство субсидирует половину кредита.

Напомним, оформить заявку на льготный кредит в ПСБ можно полностью онлайн, по трем документам, оставив заявку на кредитной платформе ПСБ «Без бумаг».