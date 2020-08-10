Три причины, чтобы начать экономить пресную воду сегодня

Вода не является неисчерпаемым источником, и с ней требуется бережно обращаться. Фото: shutterstock.com.

Международная сеть экологов Friends of the Earth (FoE), объединяющая организации из 74 стран, говорит о сокращении ресурсов питьевой воды, что более обостряется в условиях глобального потепления. Влияют и проблемы растущей численности населения, глобального потепления, увеличения засух.

1. Так, 96.5 % всей воды Земли содержится в океанах. Разумеется, как любая морская вода, она имеет примеси солей и не пригодна для питья.

2. Только 2.5 % всей воды на Земле - пресная. Однако, и не вся она доступна человеку и может использоваться в качестве питьевой. 68,7% от общей доли пресной воды содержится в ледниках, а 30,1% - в подземных водах.

3. И только 1,2% - это поверхностные воды и другая пресная вода.

Как отмечают экологи, вода не является неисчерпаемым источником, и с ней требуется бережно обращаться. Если посчитать, сколько воды необходимо человеку, не только в чистом виде, но и для производства всех продуктов питания и используемых нами товаров, мы получаем ошеломляющие 4 645 литров каждый день.

Одной из ключевых мер специалисты видят значительное увеличение использования сточных вод. Но можно начать с малого, с себя и вдумчивого подхода к потреблению пресной воды.

КАК ПРАВИЛЬНО РАСХОДОВАТЬ ПИТЬЕВУЮ ВОДУ

1. Принимайте душ, а не ванну. Для принятия душа потребуется от 30 до 50 литров воды, а для ванны уже от 150 до 180 литров.

2. Смените душевую лейку, водосберегающий душевой кран сэкономит до 45% воды.

3. Используйте водосберегающие краны. По сравнению с обычными поворотными они сэкономят до 60% воды.

4. Хватит стирать вручную. Это проще, более экономично и, в отличие от стирки вручную, можно сэкономить до 78% воды.

5. Установите скважину и используйте в саду техническую воду, а не питьевую.

6. Установите туалет с двойным смывом. Старые бачки сливают 12 литров в канализацию. Однако современные туалеты потребляют всего 3 литра (маленькая кнопка) и 6 литров (большая кнопка) воды.

7. Не тратьте горячую воду, ожидая пока пойдет холодная вода. Соберите воду в стакан или бутылку и положите в холодильник для охлаждения.

8. Отремонтируйте все текущие краны. Это сэкономит до 20 тыс. литров в год.

9. Кипятите столько воды, в количестве которой Вы нуждаетесь. Для этого используйте мерный стакан, чтобы налить точное количество воды в чайник.