Полицейская собака в свой первый рабочий день спасла мать с ребенком Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Семья британцев на протяжении двух дней не могли связаться с родственницей, которая уехала на машине с годовалым ребенком в небольшое путешествие. Ее мобильный телефон был недоступен.

Потеряв всякую надежду найти женщину собственными силами, ее родственники обратились в полицию.

К расследованию подключился полицейский-кинолог Питер Ллойд со своим четвероногим напарником – служебной овчаркой по кличке Макс. Это задание было их первым большим делом, обучение и дрессировку по поиску людей оба закончили недавно.

Поисково-спасательная операция началась на склоне горы. В горной местности, где требуется особая осторожность и внимание, первыми к поиску приступили полицейские с собаками. Макс первым взял след и обнаружил автомобиль с людьми, который был зажат глыбами камней и сугробами снега между крутым ущельем и горным склоном.

На место поисков вызвали подкрепление: вертолет и наземные подразделения.

Женщина с малышом были живы, они сидели в машине, обнявшись, замерзшие и голодные. Увидев стражей порядка, мать нашла в себе силы и помахала им рукой. Через несколько часов пострадавших вытащили из автомобиля и доставили в больницу.