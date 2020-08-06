СК России: Андрея Стенина убили наемники из 79-ой бригады Вооруженных сил Украины

Люди приносят цветы в память о погибшем на Украине фотокорреспонденте МИА `Россия сегодня` Андрее Стенине к зданию агентства, сентябрь 2014 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следственный комитет России продолжает расследовать убийство на Донбассе специального фотокорреспондента Международного информационного агентства «Россия сегодня» Андрея Стенина.

- Установлены личности свидетелей этого преступления. Показания, которые были получены во время допросов прояснили картину убийства. Установлено, что убийство российского журналиста и других гражданских лиц совершили именно украинские военнослужащие. На их военной форме были нашивки с изображением национального флага Украины. Следствию удалось идентифицировать военную технику Национальной гвардии Украины, которая находилась поблизости, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Крест на месте гибели Андрея Стенина, 2015 год. Фото: Александр КОЦ

Следователи во взаимодействии с МВД и ФСБ России проводят все необходимые действия для установления лиц, причастных к совершению убийства Андрея Стенина.

Напомним, Андрей Стенин погиб в августе 2014 года в результате обстрела военнослужащими 79 аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины колонны автомобилей, в одном из которых он находился. Всего при обстреле было уничтожено более 10 транспортных средств с гражданскими лицами. Спастись удалось лишь нескольким свидетелем преступления.

Отметим, что бригаде в разное время придавались различные наемные подразделения из числа ранее осужденных и даже наркоманов, которые на Донбассе прославились мародерством и другими военными преступлениями.

В частности, в августе 2014 года на базе бригады был создан добровольческий батальон "Феникс". Он стал 3-м батальоном этой бригады. Его наемники носили форму военнослужащих Украины.

Расследуя это уголовное дело СК России направлял в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи для прояснения обстоятельств произошедшего, а также последующего привлечения виновных к ответственности. Но на него был получен формальный отказ.

Результаты украинского расследования убийства российского журналиста до сих пор не известны.