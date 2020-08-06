У сбежавшего подозреваемого в убийстве известного бизнесмена нашли склад оружия

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В полицию поступила информация о целом складе оружия, который обнаружили во владении находящегося в федеральном розыске бизнесмена Вячеслава Станкевича. 63-летний предприниматель подозревается в заказном убийстве своего друга-бизнесмена и уже несколько лет скрывается от следствия. Недавно полиция обнаружила шесть ружей, принадлежащих беглому коммерсанту.

«Всего во владении укрывающегося от следствия предпринимателя Вячеслава Станкевича шесть ружей и карабинов фирм Benelli, Umarex, Blaser, Tactical elite и Anschutz. Сам Станкевич уже 2 года скрывается от полиции и находится в федеральном розыске по подозрению в причастности к заказному убийству, которое случилось в Одинцово», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку.

63-летний бизнесмен Вячеслав Станкевич - главный подозреваемый в организации и исполнении громкого заказного убийства, которое случилось в самом центре Одинцово на парковке у Ледового дворца.

5 марта 2018 года неизвестный в упор расстрелял предпринимателя Леонида Казарновского. Убийца выпустил не менее 5 пуль в свою жертву, после чего скрылся с места преступления. По горячим следам был задержан местный житель, 56-летний Сергей В.*, который дал показания на Станкевича и утверждал, что именно он выступал и организатором, и исполнителем расправы, а сам Сергей выступал в роли водителя.

По имеющимся данным, погибший Леонид Казарновский и подозреваемый в убийстве Вячеслав Станкевич были друзьями, но финансовый вопрос, по версии следователей, привел Станкевича к убийству старого друга. Мужчина до сих пор находится в федеральном розыске и скрывается от полиции.

* - имя изменено.