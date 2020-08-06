Всем, кто ухаживает за стариками и инвалидами, Госдума хочет увеличить выплаты до 10 тысяч рублей

Во внесенном законопроекте устанавливается, что 10 тыс руб должны выплачивать тем, кто ухаживает за детьми-инвалидами, инвалидами с детства первой группы и инвалидами первой группы. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Группа депутатов Госдумы предложила уравнять в правах всех, кто ухаживает за стариками и инвалидами.

- Дело в том, что сейчас существует перекос в оплате этого нелегкого труда, - пояснил «КП» один из авторов законопроекта председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. - Те, кто помогает инвалидами первой группы и престарелыми гражданами, достигшими 80 и более лет, получают выплаты 1200 рублей в месяц. А тем, кто ухаживают за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы, ежемесячно выплачивается во много раз больше - 10 тыс руб. Считаем, что такой неодинаковый подход несправедлив — труд во всех случаях одинаково тяжел, поэтому и оплата должна быть одинаковой. И большое спасибо слушателям «Радио КП», которые обратили внимание на эту несправедливость несколько недель назад, когда у вас в эфире выступал лидер нашей фракции Владимир Жириновский.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

КОМУ ЗАПЛАТЯТ 10 ТЫС РУБ.

Во внесенном законопроекте устанавливается, что 10 тыс руб должны выплачивать тем, кто ухаживает за детьми-инвалидами, инвалидами с детства первой группы и инвалидами первой группы.

- И еще одно новшество есть в нашем законопроекте, - продолжил Нилов. - Если сейчас получать такие выплаты (как 10 тыс руб., так и 1200 руб.) могут только лица трудоспособного возраста, то мы предлагаем снять это ограничение. Вполне жизненная ситуация, когда бабушка-пенсионерка ухаживает за внуком-инвалидом. Пусть получает и пенсию, и выплату в 10 тысяч руб. Только для таких выплат нужно оформить опекунство.

- А с какого возраста можно получать за уход?

- По нашему законодательству работать можно с 14 лет. Но есть ограничения — должно быть согласие родителей, неполный рабочий день, не в ущерб учебе и своему здоровью… Так что думаю, 14 лет рановато, а вот с 16 — вполне реально.

А ТЕМ, КТО УХАЖИВАЕТ ЗА ПРЕСТАРЕЛЫМИ?

- О том, чтобы выплачивать 10 тысяч и тем, кто помогает престарелым гражданам, говорится в другом законопроекте, он пока еще не внесен, но мы будем бороться и за него, - уточнил Нилов.