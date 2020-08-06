«Мой сын Коля оппозиционных взглядов»: вышел анонс интервью Александра Лукашенко украинскому журналисту Дмитрию Гордону

Вышел анонс интервью Александра Лукашенко украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС

Видео анонс интервью уже крутят в украинских и белорусских новостях. Лукашенко и Гордон беседуют в каминном зале в непринужденной обстановке. Кстати, как заявил журналист, это первая беседа белорусского лидера в таком формате — для YouTube-канала, а не официального СМИ.

Пока непонятно, покажут ли зрителям все 2,5 часа беседы или будет монтаж. Но Дмитрий Гордон уже раскрыл некоторые нюансы интервью. В частности, про младшего сына Николая Лукашенко. Александр Григорьевич рассказал, что часто брал с собой сына в заграничные поездки, и у мальчика была возможность общаться с высокопоставленными политиками. Поэтому у Николая уже сложилось свое мировоззрение и он придерживается оппозиционных взглядов. Получается, и к политике отца тоже?

Конечно же, много говорилось и о взглядах самого Александра Лукашенко. В частности он объяснил основную суть своей политики: «Справедливость — это основа того, что я пытаюсь делать. Я пытаюсь проводить любую политику на основе справедливости. Законы, да, все хорошо. Но в законах всего не пропишешь. И если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, мой пятачок моей земли Беларусь. Все! Это все!».

Именно после этого общения с Лукашенко Гордон сделал громкое заявление, сообщив, что белорусский лидер «даст зеленый свет» прокуратуре на выдачу некоторых задержанных в Минске 29 июля россиян. Об этом его попросил накануне Владимир Зеленский, утверждая, что на них собран материал СБУ об участии в конфликте на Донбассе.

После беседы с Лукашенко Гордон вышел к белорусским журналистам, и сообщил, что общением очень доволен. «Александр Григорьевич мастодонт, один только факт, что он 26 лет руководит страной в Европе о многом говорит. Общаться с ним было легко и приятно».

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