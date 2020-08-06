Евгения Медведева: Остаюсь действующей спортсменкой и готовлюсь к сезону!

Фигуристка Евгения Медведева после выступления на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске, декабрь 2019 г. Фото: Мария ЛЕНЦ

Олимпийский призёр и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева провела «утреннюю зарядку» на территории министерства спорта России и рассказала о том, как проходит её подготовка к предстоящему сезону. По словам фигуристки, на данный момент много неопределённостей, а о ближайших планах она знает столько же, сколько и её поклонники

Евгения Медведева провела «утреннюю зарядку» на территории министерства спорта России. На фото - с министром спорта Олегом Матыциным. Фото: Денис Акинин

- Все знают, что я остаюсь действующей спортсменкой, это включает и участие в соревнованиях. Я вхожу в сезон, хоть он и будет не такой, к которому мы привыкли. Программа готова. После этого мероприятия я еду на тренировку, ничего не менялось в моей жизни. Я знаю об этом сезоне столько же, сколько и вы, - объяснила Медведева. Ранее чемпионка мира заявляла, что будет подбирать для себя новые упражнения. Евгения уточнила, завершился ли этот процесс, а также рассказала какой вклад в поиск внесла Татьяна Анатольевна Тарасова, с которой фигуристка занималась последнее время:

- Поиск продолжается, но не в хаотичном порядке. Я для себя понимаю, что нужно моему телу. Я его начала намного лучше чувствовать. Поиск практически завершился - совершенство продолжается!

Татьяна Тарасова и Евгения Медведева после короткой программы женского одиночного катания на чемпионате России 2018 года. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Татьяна Анатольевна - потрясающая женщина. Нам вдвоём с ней комфортно. На связи с нами всегда находится Брайан (Брайан Орсер - канадский тренер Медведевой - ред.)

Она большая работяга. Насколько она горит, не могу сказать. Вам лучше спросить у неё, насколько ей нравится со мной работать.