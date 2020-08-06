Адвокат Сафронова рассказал, какую книгу использовал обвиняемый для шифровки секретных данных

Адвокат Иван Павлов (слева) и Иван Сафронов, задержанный по подозрению в государственной измене, в Лефортовском суде во время рассмотрения вопроса об аресте. Фото Валерий Шарифулин/ТАСС

Похоже, что обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов сильно недооценивал технические возможности российской контрразведки. Один из его адвокатов рассказал, что его подзащитного обвиняют в передаче секретной информации через домашний компьютер.

Конечно, Сафронов делал это не через российский почтовой сервер и не открытым текстом. Адвокат Иван Павлов сообщил, что всю информацию его клиент шифровал через доступную в сети программу VeraCrypt, а вот пароли для дешифровки своих сообщений брал из книги историка Роя Медведева "Путешествие через эру Ельцина".

Выходит, что книга российского историка на английском языке была настольной книгой у сотрудников ЦРУ? Ведь такой же экземпляр издания должен был находиться у его контакта - иностранного разведчика на территории Чехии.

Напомним, Иван Сафронов работал журналистом "Ведомостей" и "Коммерсанта", а в мае 2020 года стал советником главы Роскосмоса. После ареста 7 июля своей вины не признал.

По версии ФСБ, Сафронова завербовали в 2012 году. Он работал на ЦРУ, которое имело своих людей в Управлении по внешним связям и информации Чехии. К счастью, это не ушло от внимания от Службы внешней разведки России. Ее нелегалы сообщили об утечках информации российской контрразведке, которая начала собирать на журналиста досье.

- Время от времени Сафроновым пользовались, чтобы "слить" какую-нибудь дезинформацию, - отметили источники "КП".

По данным следствия, в 2017 году Сафронов передал информацию о возможном военном контракте России с одной из стран Африки и работе российских дипломатов на Ближнем Востоке. Это привело к срыву контрактов и напряженности в международных отношениях.

К 2020 году дело на Сафронова уже насчитывало 7-8 томов. Это говорит о том, что его могли задержать в любой момент. Но ему дали подняться по карьерной лестнице, чтобы понять, что именно интересно иностранным спецслужбам в Роскосмосе.