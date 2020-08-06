Василий Орлов: «Мы уделяем большое внимание развитию спортивной инфраструктуры»

Всероссийский День физкультурника - отличный повод для того, чтобы посмотреть как продвигается ремонт спортзала отделения самбо школы олимпийского резерва в Благовещенске. Глава Приамурья Василий Орлов приехал сюда с визитом, чтобы оценить масштаб ремонтных работ. Выяснилось, что он значительный. Строителям предстоит заменить систему освещения, привести в порядок стены и потолок в зале, душевых и раздевалках, сделать новое покрытие на пол. Цена вопроса - 700 тысяч рублей. Закончить ремонт планируют уже к 20 августа.

Отметим, что ремонт в спортзале на Зейской, 148 – продолжение работ, начатых ещё в 2017 году. Сделано за это время немало. «Здесь новый современный воздуховод с электронной системой, он сам регулируется. Мы на него потратили полмиллиона в 2017 году. Там выставляется температура и когда надо он включается», - рассказал директор школы олимпийского резерва Олег Шелпаков.

«В прошлом году у нас небольшой порывчик был – мы заменили систему отопления. А еще сделали классное, современное ограждение – у нас же такой вид спорта: спортсмены же могут удариться, столкнуться, они кувыркаются», - добавил главный тренер сборной области по самбо Виктор Курашов.

В зале спортсмены, в зависимости от уровня подготовки, проводят от 6 до 32 часов в неделю, а значит, улучшить их тренировочные условия - одна из важных задач, которые стоят перед администрацией спорткомплекса.

«Школа самбо очень известная у нас, с очень хорошим тренерским составом. Здесь занимаются больше 100 детей, подготовлены 4 мастера спорта международного класса, много мастеров спорта России и кандидатов в мастера спорта, два члена сборной России по самбо. Здесь в течение нескольких лет была модернизирована вытяжная вентиляция, система отопления, заменены окна. Последний штрих – около 700 тысяч рублей выделено на косметический ремонт, - прокомментировал Василий Орлов.

По словам губернатора Амурской области, в регионе сейчас строятся 5 ФОКов по программе «Газпром-детям», за последние два года возвели уже около 20 спортивных сооружений, в том числе плоскостных. Плюс, строятся два больших стадиона – в Ивановке и Шимановске, открытие которых планируют на начало осени.

"Мы уделяем большое внимание развитию спортивной инфраструктуры», - подытожил Василий Орлов.