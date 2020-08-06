Евгения Медведева провела утреннюю зарядку

Фигуристка Евгения Медведева и министр спорта Олег Матыцин. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

На территории министерства спорта происходило то, что и ассоциируется со спортом. Люди делали упражнения, подпрыгивали, бегали и делали взмахи руками. Нет, это серьезное учреждение не бросило чиновничью работу. Но придумало проект с оригинальным названием «Спорт – норма жизни».

И первым послом стала Евгения Медведева, знаменитая наша фигуристка, заслуженный мастер спорта России, двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира. Компанию ей составил министр спорта Олег Матыцин.

Он объяснил почему именно Медведева стала первым послом проекта:

«Здесь много причин: известный спортсмен, молодая девушка, талантливая, образованная, показывающая не только великолепное выступление на льду, завоевавшая медали Олимпийских Игр и Чемпионатов Мира, но и демонстрирующая, что спорт должен являться важным составляющим в воспитании наших детей. Мы много встречались с Евгенией, предложили ей стать первым послом. Надеюсь, что многие спортсмены и деятели физической культуры и спорта последуют её примеру».

Проект долгосрочный, он рассчитан аж на 10 лет до 2030 года.

«Я не могла отказаться, - прокомментировала свое участие Медведева. - Это здорово, что люди интересуются спортом, как стилем жизни. Я много сижу в интернете и вижу, что люди делятся упражнениями при офисной работе. Некоторые даже проводят зарядку в офисном кресле, и это здорово. Важно, что люди думают о своём здоровье. Именно поэтому я здесь».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евгения Медведева: Остаюсь действующей спортсменкой и готовлюсь к сезону!

Фигуристка рассказала kp.ru о тренировках и о работе с Татьяной Тарасовой (подробности)