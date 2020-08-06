Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев: "Мне глава Совбеза сказал о еще 170 подрывниках. Но если предвыборный трюк, то это безумие!"

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

В эфире Радио «Комсомольская правда» - кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев, российский политолог Игорь ШАТРОВ и политический обозреватель «КП» Владимир ВОРСОБИН.

«ТАКОЕ БЕЗУМИЕ ДОПУСКАТЬ НЕЛЬЗЯ"

Ворсобин:

- Андрей, зачем по-вашему была нужна эта конфронтационная речь Лукашенко о якобы 33 заброшенных в Белоруссию российских наемниках?

Дмитриев:

- Меня гораздо больше волнуют не 33 уже арестованных, а еще две группы из 170 подрывников, которые якобы рассредоточились по Белоруссии. Мне глава нашего Совбеза об этом сказал лично.

Я уже обратился к органам: вы неделю допрашиваете людей. Почему на каждом столбе не висят фотороботы этих 170 человек? Мы сами их найдем и приведем.

Второй непонятный вопрос. Если в России действительно формируются такие отряды, почему Александр Григорьевич не позвонил Владимиру Владимировичу, чтобы этих людей положили лицом в пол? Слишком вопросов, слишком мало информации.

Ворсобин:

- Вы думаете вторжение России в Белоруссию - это серьезно?! Разве это не предвыборный ход?

Дмитриев:

- Я должен отнестись несерьезно к главе Совета Безопасности страны? А если он завтра скажет, что война, нам ему тоже не верить? Но нам не представили никаких реальных доказательств ни о планах этих людей, ни о том, что они здесь делали. А если это предвыборный трюк, тогда очевидно - люди, которые с этим связаны, должны уйти в отставку, и мы больше никогда не должны о них слышать. Потому что такое безумие допускать нельзя.

Игорь Шатров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«ПОЧЕМУ БЫ НАМ ТОГДА ВАС НЕ ЛЮБИТЬ?"

Шатров:

- Я солидарен с позицией МИДа России, которую изложила Мария Захарова. Она сказала: «Лукашенко – многоопытный политик».

Александр Григорьевич в плане западных политтехнологий намного «продвинутее» многих российских политиков. В России не принято делать из политики шоу. А, например, в США выборы - шоу, и там несут порой такую пургу, что стыдно слушать. Такое же шоу устроил и Лукашенко. Думаю, он хотел выбить козыри из рук прозападной оппозиции в Белоруссии. Теперь она не может обвинить Лукашенко, что он торгует с Россией белорусским суверенитетом.

Но с другой стороны, были в его речи и заявления о партнерстве, о том, что мы всегда были и будем союзниками. Мне кажется, вот это гораздо важнее.

Дмитриев:

- Скажу честно - мне приятно. Ваш подход такой: вы, белорусы, можете безнаказанно арестовывать наших людей, разворовывать наш банк. Если так, тогда подскажите, что мы, белорусы, еще можем сделать? Давайте заберем ваш «Белтрансгаз». Мы будем и дальше говорить вам, что очень вас любим. В принципе, а почему бы нам тогда вас не любить?

Шатров:

- Насчет ареста якобы пророссийских кандидатов. Мне очень стыдно, что банк в Белоруссии, к которому имеет отношение одна из естественных монополий России, возглавлял человек таких реваншистско-националистических взглядов. Я читал тексты выступлений Бабарико. Это абсолютно не пророссийский политик.

Да, смущает, что арестовали Бабарико в предвыборный период. Но пускай разбираются...

Дмитриев:

- Мы знали, что у вас бардак. Но не думали, что такой. У вас монополия может сама проводить внешнюю политику страны?!

Люди точно выйдут, чтобы выразить свое мнение об итогах выборов. Фото: REUTERS

Шатров:

- А вы предполагаете, что в России авторитарный режим? И что наш президент знает о каждом движении любого гражданина? А, может, задержание Бабарико произошло как раз после того, как наш президент услышал, какие заявления делает глава российского банка в Белоруссии?

ВМЕСТО ОТСТАИВАНИЯ ИНТЕРЕСОВ – РАЗГОВОРЫ О БРАТСТВЕ

Ворсобин:

- Андрей, в своих заявлениях вы, как кандидат в президенты Белоруссии, называете Союзный договор с Россией неактуальным и предлагаете его отменить. Оппозиция настолько прозападна, что не хочет интеграции с Россией?

Дмитриев:

- Договор сегодня не работает – это надо признать. Надо сохранить то, что выгодно для наших народов: прозрачность границ, социальные договоренности. Но убрать то, чего никогда не будет. Во всяком случае, в ближайшей перспективе. Я лично против вступления в Евросоюз, против вступления в НАТО. Сегодня это не нужно Беларуси. Мы должны заключить договор о сотрудничестве с Европой, потому что мы единственная страна, у которой этого договора нет. Но это не прозападная позиция.

И если вы внимательней посмотрите что делает Лукашенко, то о какой интеграции идет речь?! Я предлагаю начать говорить честно друг другу, что мы хотим, что мы не хотим. Что мы можем, что мы не можем. И так как мы очень связанные страны, через экономику, через культурные традиции, я уверен, что мы найдем формат и не потеряем то, что работает. Но зато и не будем рассказывать друг другу сказки и побасенки. А потом злиться каждый год в ноябре, что мы не можем из-за этого перезаключить газовый контракт.

Шатров:

- Тут я согласен с Андреем Дмитриевым. Но я не думаю, что Союзное государство как идеологию мы похоронили. Мы не готовы к экономическому братству, но от братства народов никто не отказывался.

У меня тоже возникают вопросы по поводу российского крупного капитала, который может как слон в посудной лавке раздраконить Белоруссию, скупить собственность. Нельзя рубить с плеча.

Ворсобин:

- Большинство белорусов за интеграцию или против?

Дмитриев:

- Люди вопрос так не формулируют. Большинство белорусов за независимость, но и за близкие отношения с Россией. За то, чтобы мы могли ездить без границ и точно не воевали. Путь Украины здесь никому не нужен. Именно поэтому белорусы удивляются – почему газовый контракт Украины, заключенный фактически во время конфликта, выгоднее для Киева, чем наш? Думаю, это от того, что вместо отстаивания своих интересов, мы начинаем говорить о братстве.

МОЖЕТ ЛИ БЕЛОРУССИЯ ИЗБЕЖАТЬ МАЙДАНА?

Ворсобин:

- Какая у белорусов главная претензия к Лукашенко?

Дмитриев:

- Беда в том, что политика Лукашенко экономически неэффективна. Она подталкивает миллионы белорусов к бегству из страны. Сейчас по всей стране закрываются заводы, причем по изощренной логике: пусть умрет, но под нашим чутким руководством. Лукашенко привел к ситуации, когда огромный разросшийся аппарат чиновников страна просто не в состоянии прокормить.

Ворсобин:

- Может ли Белоруссия избежать Майдана?

Шатров:

- Ментально белорусы отличаются от украинцев. Они расчетливее и украинцев, и русских - семь раз отмерят, один отрежут. Серьезных беспорядков и попыток свержения власти, несмотря на недовольство части населения, не будет.

Только внешнее вмешательство может повлиять на ситуацию негативным образом.

Ворсобин:

- С какой стороны?

Шатров:

- Россия не склонна вмешиваться во внутреннюю жизнь Белоруссии и провоцировать революцию. Мы подозреваем в этом Запад. Но Запад, видимо, тоже не имеет больших возможностей активно продвигать свои интересы в Минске. Однако, Европа все равно будет пытаться оторвать Белоруссию от России, и повторить украинский сценарий.

Если это предвыборный трюк, тогда очевидно - люди, которые с этим связаны, должны уйти в отставку, и мы больше никогда не должны о них слышать. Фото: REUTERS

Ворсобин:

- Будут массовые беспорядки?

Дмитриев:

- Люди точно выйдут, чтобы выразить свое мнение об итогах выборов. Если объявят, что у Лукашенко – 80 процентов, будет горячо. И задача нас, лидеров оппозиции, сделать так, чтобы все прошло мирно. А задача власти – обеспечить безопасность людей.

НАДО ДОГОВАРИВАТЬСЯ

Шатров:

- Я думаю, что Лукашенко победит.

Другой сценарий – победа оппозиционеров или Майдан могут побудить Москву к каким-то действиям, но только в случае, если Лукашенко попросит. Никакого иного вмешательства в дела Белоруссии мы не должны себе позволить, потому что это не Крым и даже не Донбасс.

Ворсобин:

- Если попросят помощи, мы можем им помочь? Но как?

Шатров:

- Важно понять – за что выступает большинство народа Белоруссии. Будем ждать.

Но любом случае нужна перезагрузка российско-белорусских отношений. Надо прояснить - к чему идем. Пока же бардак в наших отношениях - два пишем, три в уме. Где-то фигу в кармане держит Лукашенко, где-то мы...

КСТАТИ

А сами белорусы за Россию или Запад? И пахнет ли в Минске Майданом? Отвечаем на 12 главных вопросов

Политобозреватель kp.ru Владимир Ворсобин, который сейчас находится в Белоруссии - о ситуации в стране и мыслях людей (подробности)

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