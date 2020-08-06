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Российские спасатели надеются найти выживших под завалами в Бейруте

Корреспондент «КП» прибыл в ливанскую столицу, в которой произошел взрыв чудовищной силы
Владимир ВеленгуринВладимир ВеленгуринВладимирВеленгурин
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Ночью самолеты МЧС России прибыли в Бейрут, который приходит в себя от мощного взрыва.

Ночью самолеты МЧС России прибыли в Бейрут, который приходит в себя от мощного взрыва.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вторые сутки в Бейруте продолжаются поисковые работы. Спасатели надеются отыскать под завалами выживших. Пока известно о гибели 135 человек, более четырех тысяч ранены.

К нормальной жизни порт города вернётся не скоро.

К нормальной жизни порт города вернётся не скоро.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Взрывная волна вдавила стену этого многоэтажного дома.

Взрывная волна вдавила стену этого многоэтажного дома.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два чудовищных по своей силе взрыва, произошедшие вечером в понедельник, практически смели с лица земли не только бейрутский порт, но и прилегающие к нему кварталы. Без крыши над головой остались почти 300 тысяч человек.

Россия направила в Бейрут четыре самолета МЧС для оказания помощи пострадавшим. В ливанскую столицу прибыли: оперативная группа МЧС вместе с кинологами и собаками, врачи «Центроспаса», 15 сотрудников Роспотребнадзора, спецтехника и медицинское оборудование. Специалисты Роспотребнадзора направлены в Бейрут неслучайно - среди пострадавших могут быть инфицированные коронавирусом.

Заместитель начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях Сергей Воронцов.

Заместитель начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях Сергей Воронцов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вид на лагерь спасателей МЧС России.

Вид на лагерь спасателей МЧС России.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские спасатели привезли с собой всё необходимое для работы.

Российские спасатели привезли с собой всё необходимое для работы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Среди прибывших спасателей - кинологи и их собаки, которые могут спасти чью-то жизнь.

Среди прибывших спасателей - кинологи и их собаки, которые могут спасти чью-то жизнь.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На первом спецборте МЧС России в Бейрут прибыл и корреспондент «КП» Владимир Веленгурин, который оперативно сообщает о происходящем в Ливане в эфире радиостанции «Комсомольская правда»:

- Мы встретились с представителями российского посольства, которые ввели нас в курс дела и подтвердили, что в Ливане ситуация осложнена еще и коронавирусом, вторая волна которого набирает силу.

Мужчина рассматривает полуразрушенное бетонное здание элеватора в порту Бейрута.

Мужчина рассматривает полуразрушенное бетонное здание элеватора в порту Бейрута.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

От этого салона престижных автомобилей остался лишь металлический каркас.

От этого салона престижных автомобилей остался лишь металлический каркас.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По прибытию в Бейрут российские специалисты развернули автономный аэромобильный госпиталь на территории местного стадиона. Всю ночь спасатели занимались установкой палаток и подключением медицинского оборудования.

Пострадавшие от взрыва корабли в порту Бейрута.

Пострадавшие от взрыва корабли в порту Бейрута.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Молодые ливанцы отправляются на уборку города с лопатами.

Молодые ливанцы отправляются на уборку города с лопатами.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пострадавший от взрывной волны спортивный автомобиль "Порше".

Пострадавший от взрывной волны спортивный автомобиль "Порше".

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мне удалось проехаться по центру города. Я был в километре от места взрыва. Центр ночью - очень темный, электричества нет, но жилые дома, гостиницы в этом районе стоят целые, но с выбитыми стеклами. На улицах – огромное количество битого стекла, порванные шторы и портьеры, мебель, которую выбросило с балконов и квартир взрывной волной.

Ночью за порядком на улицах следят военные патрули.

Ночью за порядком на улицах следят военные патрули.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На улицах много военных, они контролируют ситуацию. Вооруженные автоматами, люди в форме ходят по ночному городу. Некоторые жители просто сидят на тумбах, на скамейках ночью, похоже, им негде жить сейчас. В целом, обстановка спокойная.

Владельцы лавок и магазинов ночью дежурят возле них, опасаясь мародерства.

Владельцы лавок и магазинов ночью дежурят возле них, опасаясь мародерства.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские спасатели, которые в самое ближайшее время подключатся к поисковым работам, надеются отыскать под завалами выживших. Даже спустя два дня после трагедии на это есть надежда.

На фоне порта Бейрута местные телевизионщики налаживают студию.

На фоне порта Бейрута местные телевизионщики налаживают студию.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Количество жертв трагедии растет каждый час, на утро 6 августа известно о 135 погибших.

Количество жертв трагедии растет каждый час, на утро 6 августа известно о 135 погибших.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сильнее всего пострадали районы Бейрута, граничащие с портом города.

Сильнее всего пострадали районы Бейрута, граничащие с портом города.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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