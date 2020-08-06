Жена Федуна, коронавирус и новый лимит: 10 вопросов, на которые должен ответить стартующий футбольный сезон

Возможно. Но самая главная задача «Зенита» не развалиться изнутри. Внутренние конфликты сокрушили многие клубы-чемпионы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отдых российских футболистов был коротким. Уже 7 августа матчем за Суперкубок России «Зенит» - «Локомотив» стартует новый сезон. Будет ли он из-за коронавируса таким же странным, как предыдущий – главный вопрос. Но kp.ru задает еще девять, на которые должен ответить надвигающийся чемпионат России.

1. Станет ли «Зенит» вечным чемпионом? У «Зенита» самый мощный состав, самый большой бюджет, там играет самый дорогой футболист РПЛ Малком (40 млн евро) и у команды самые высокопоставленные болельщики. Хватит ли всего этого, чтобы выиграть Премьер-лигу в третий раз подряд? Возможно. Но самая главная задача «Зенита» не развалиться изнутри. Внутренние конфликты сокрушили многие клубы-чемпионы. Об этом нужно помнить Санкт-Петербургу, где главный тренер Сергей Семак иногда не понимает, что творят его боссы, а в число больших руководителей вошел Андрей Аршавин.

2. Очнется ли «Спартак» после продолжительной болезни? Леонид Федун снова устроил революцию в своем клубе. СМИ наперебой сообщают, что возглавила ее Зарема Салихова – якобы новая жена владельца «Спартака», которая родила ему трех детей, сейчас взялась за футбольный клуб. Перемены действительно впечатляют. Новый гендиректор Шамиль Газизов уже заполучил в команду скандального, но талантливого Александра Кокорина, а так же организовал в РПЛ «Спартаку» союзника – клуб «Химки»,куда собирается сплавить в аренду огромное количество спартаковских игроков.

3. Что будет с «Локомотивом» без Семина? В Черкизово собираются разгребать проблемы с фанатами. Те продолжают митинговать против ухода Юрия Семина из клуба. Спасти «Локомотив» могут только победы, иначе на стадионе опять придется врубать «глушилки» матерных кричалок фанатов.

4. Сможет ли ЦСКА при новых владельцах вернуться на вершину? Клуб забрал банк ВЭБ за долги, и теперь всех интересует, смогут ли банкиры управлять футболом так же эффективно, как и кредитами. А пока ЦСКА смог наконец-то позволить себе нвого нападающего – в Аргентине прикупили 21-летнео Адольфо Гаича.

5. Что ждет «Рубин» с Леонидом Слуцким? В Казани рассчитались с долгами и стали вновь мечтать о еврокубках. Деньги, кажется есть, игроки тоже, а экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий должен вновь зарабатывать себе потрепанную по заграницам репутацию победителя.

6. Избавится ли «Краснодар» от синдрома проигранного финиша? Клуб миллиардера Галицкого болен странным недугом – он разваливается в концовке каждого чемпионата. Что нужно сделать, чтобы и на финише быть такими же бодрыми в середине турнира? Как только будет разгадана эта загадка, «Краснодар» сможет наконец добраться до Лиги чемпионов.

7. Останется ли Сергей Прядкин во главе РПЛ? Вот уже второй год подряд непотопляемому президенту Премьер-лиги попять приходится сражаться за свой пост. Очередной залп по Прядкину дали те клубы, которые были недовольны коронавирусными переносами матчей. Больше всех, говорят, зол на президента «Ростов». Так что в РПЛ будет не только борьба на поле, но в коридорах власти.

8. Сколько еще судейских скандалов будет в Премьер-лиге? Какой чемпионат России может жить без скандалов? А главными поставщиками их являются судьи. Вроде как внедрение видеоповторов должно было успокоить ситуацию, но арбитры и здесь нашли выход: им зачастую никто не указ, смотреть на экране повтор эпизода, или надо его проигнорировать. Да и пенальти теперь назначают кто как хочет. Это значит, что теорий судейских заговоров будет еще больше.

В Черкизово собираются разгребать проблемы с фанатами. Те продолжают митинговать против ухода Юрия Семина из клуба. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

9. Поможет ли сборной России новый лимит на легионеров? В РПЛ снова меняют правила и вводят новый лимит на легионеров. Теперь он действует по схеме «8+17». То есть из 25 игроков в заявке может быть только 8 иностранцев. Зато все они смогут выходить на поле одновременно. Сделано это для того, чтобы у Черчесова в сборной был больше выбор. Как оно будет – не известно. Но игроки с российским паспортом снова взлетели в цене.

10. Доиграют ли до конца клубы этот чемпионат? А это самое главное. Будет ли вторая волна коронавируса? Потопит ли она российский футбол? Откроют ли все трибуны для болельщиков. Даже если вызвать дух Осминога Пауля, он не сможет ответить на эти вопросы.

РПЛ дешевеет

Суммарная стоимость всех игроков РПЛ по оценкам тематического портала Transfermarkt составляет 913 млн евро. Для сравнения состав одного только «Манчестер Сити» больше – 1,08 млрд. И цена наших звезд в основном падает. Тот же Малком из «Зенита» еще год назад стоит 40 млн.

Топ-5 самых дорогих игроков РПЛ

Малком «Зенит» - 30 млн

Влашич ЦСКА - 22 млн

Фернандес ЦСКА - 22 млн

Азмун «Зенит» - 18 млн

Ал. Миранчук «Локомотив» - 18 млн

Кого покупают наши клубы

Трансферное окно в РПЛ закроется только 19 сентября. Но уже есть несколько знаковых переходов.

Кого покупают российские клубы

Памятные даты календаря

Расписание РПЛ очень жесткое. Зато каждую неделю будут топовые матчи.

7 августа. Суперкубок России. «Зенит» - «Локомотив»

8 – 11 августа. 1-й тур

11–14 сентября. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак»

2–4 октября. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит»

17 декабря – 26 февраля. Зимний перерыв

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вам здесь делать нечего»: руководство «Крыльев Советов» отправили в отставку, спортивным директором стал легенда клуба

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров раскритиковал действия тех, кто управлял командой, и принял решение о серьезных кадровых перестановках (подробности)

Кто такой Остон Урунов, который перешел из «Уфы» в «Спартак»

За десять игр в «Уфе» трансферная цена полузащитника выросла больше чем в семь раз (подробности)