Пока смерть не разлучит нас с работой: сколько россиян не готовы жить на пенсию даже после 70

Досрочно завершить карьеру хотела бы только треть опрошенных Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Каждый третий россиянин хочет прекратить работать до 55 лет, а каждый двадцатый — до 45 лет. Такие данные получили сервис Работа.ру и НПФ Сбербанка, опросив более 3000 совершеннолетних жителей из разных регионов.

При этом каждый девятый житель страны на пенсию жить не рассчитывает и намерен продолжать трудиться после 70 лет.

Одно дело хотеть, другое иметь возможность. На вопрос о том, смогут ли люди позволить себе перестать работать раньше, подавляющее большинство (80%) ответило «Нет, у меня нет накоплений». Остальные — счастливые обладатели возможности не дожидаться выдачи пенсионного удостоверения. У них или есть другие источники доходов помимо зарплаты, или имеются запасы денег, или богатые родственники.

Изменить свое положение народ пытается. Чтобы не зависеть от пенсии, люди пополняют банковские вклады, вкладываются в недвижимость для последующей сдачи в аренду или дают назидания детям, рассчитывая на их помощь в будущем. Половина же не делает ничего, так как просто не с чего копить или нет веры в сохранность накопленного.

КОНКРЕТНО

В каком возрасте вы хотели бы завершить карьеру?

40–45 лет — 5%

45–50 лет — 7%

50–55 лет — 19%

55–60 лет — 27%

60–65 лет — 19%

65–70 лет — 12%

После 70 лет — 11%

Что вы делаете, чтобы лучше жить на пенсии?

Откладываю на старость — 8%

Купил недвижимость, чтобы сдавать ее в аренду — 6%

Оформил индивидуальный пенсионный план — 2%

Правильно воспитываю детей — 9%

Пока ничего не делаю, но займусь этим в ближайшее время — 26%

Ничего не делаю, нет возможности копить — 49%.