Путину доложили о возвращении спроса на ипотеку в России

Виталий Мутко рассказал, как стройка преодолевает кризис. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Виталий Мутко перешел с поста вице-премьера в кресло гендиректора «ДОМ.РФ» полгода назад, но за это время не расстался со своей знаменитой манерой говорить. Владимир Путин, слушая его доклад, даже вжимался от напора в спинку кресла.

- Главное направление связано прежде всего с доступностью жилья через доступность ипотечного продукта как основного драйвера строительства жилья, - рассказал о стратегии корпорации Мутко. - В марте и апреле после того, как были объявлены нерабочие дни, ограничения были тяжелыми для строительной отрасли. Спрос упал, где-то на 30 процентов доходило в некоторых случаях, стройка где-то остановилась.

Владимир Путин, слушая его доклад, даже вжимался от напора в спинку кресла. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Но субсидирование ипотеки под 6,5 % позволило восстановить спрос у россиян.

- Более 57 банков по этой программе нам подали заявки где-то на один триллион рублей, - доложил Мутко. - Уже до 400 тысяч заявок подано гражданами, на 80 тысяч уже выплачено. То есть этот спрос удержала эта мера очень сильно.

Виталий Мутко перешел с поста вице-премьера в кресло гендиректора «ДОМ.РФ» полгода назад, но за это время не расстался со своей знаменитой манерой говорить. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

О ЧЕМ ЕЩЕ ДОЛОЖИЛ МУТКО

- К концу года предполагается выйти на докризисный уровень ипотеки: 1 200 000 ипотечных кредитов.

- В кризис корпорации удалось сохранить финансовую устойчивость, в этом году будут выплачены 15 миллиардов рублей дивидендов государству.

- Ведется работа по возвращению в оборот земли, которая была не востребована для строительства нового жилья.