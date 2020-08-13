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Россияне все реже пользуются наличными деньгами. Это факт, который еще раз подтвердила пандемия коронавируса. Еще в конце 2019 года доля безналичных платежей в экономике достигла 65%. А первое полугодие 2020-го еще больше увеличило эту цифру. Ждать ли полного отказа от шелестящих купюр и звенящих монет? Насколько безопасно пользоваться цифровыми деньгами? И чем могут быть удобны и выгодны безналичные операции? Разбираемся в нашем спецвыпуске.

- Я не знаю, когда исчезнут наличные, но мы видим, что безналичное общество - это практически реальность во многих странах. Безналичные платежи дают больше удобства, больше безопасности. А наличными люди пользуются из-за недоверия к финансовым институтам, - такое заявление еще осенью прошлого года сделала Эльвира Набиуллина, председатель Банка России.

Буквально за несколько лет доля безналичных платежей в нашей стране выросла в десятки раз. Теперь мы на одном уровне с развитыми странами Европы и Азии. Причин для такого бурного развития удаленных систем оплаты несколько. Во-первых, почти у каждого россиянина теперь есть хотя бы одна банковская карта (а обычно две-три). Во-вторых, появилась вся необходимая инфраструктура. Банкоматы и терминалы (в том числе мобильные) по приему карт есть даже в маленьких населенных пунктах. В-третьих, пользоваться картой или смартфоном стало выгоднее, чем расплачиваться наличными.

ВИРТУАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БЕЗОПАСНЕЕ

Удаленные способы взаимодействия с банком и торговыми организациями безопаснее. Во-первых, с финансовой точки зрения. Безналичные деньги сложнее украсть. К примеру, если у вас вытащили из кармана кошелек с купюрами, найти и вернуть их будет очень сложно. А если потеряете карту, то ее можно тут же заблокировать, и преступник не сможет снять с нее ни рубля. Все деньги останутся на счете.

Во-вторых, с точки зрения распространения инфекций. Несмотря на все ухищрения и новые технологии, наличные все равно загрязняются. На них могут находиться разные вирусы и бактерии, кишечная палочка, сальмонеллы и стафилококки.

Главное правило безопасного использования карты - нельзя никому сообщать ПИН-код, а также последние три цифры, написанные на оборотной стороне, и информацию из СМС, приходящих от банка. В этом случае безналичные операции почти полностью безопасны. По статистике ЦБ, львиная доля хищений (97%) со счетов происходит с помощью методов социальной инженерии. То есть когда мошенники психологически воздействуют на граждан. Например, звонят, придумывают правдоподобную легенду и разными способами пытаются выманить нужную информацию у граждан.

8 услуг, которые доступны в мобильном приложении почти любого банка

• Можно совершать платежи и переводы;

• установить лимиты по операциям;

• отслеживать транзакции по карте;

• открывать, пополнять и закрывать депозиты и накопительные счета;

• подавать заявку на кредит, погашать задолженность;

• покупать и продавать ценные бумаги;

• консультироваться с представителем банка;

• заказывать различные справки и документы.

БАНКИНГ УХОДИТ В ОНЛАЙН

Начнем именно с выгоды. Банки специально стимулируют людей не снимать наличные со счета, а чаще использовать карты и мобильные приложения. Это гораздо дешевле, чем содержать сеть банкоматов и офлайн-отделений. А остатками на счетах граждан можно пользоваться для выдачи кредитов.

И такая стратегия дает свои плоды. Как выяснили в Национальном агентстве финансовых исследований, почти 90% клиентов уже пользуются мобильным или онлайн-банкингом. Причем большинство предпочитают именно мобильные приложения банков. К примеру, за прошлый год россияне отправили друг другу через них около 30 трлн рублей. Это столько же, сколько граждане хранят на депозитах.

При этом денежные переводы - лишь часть услуг, которые банки предоставляют удаленно. Через интернет теперь можно открыть депозит, подать заявку на кредит, заплатить «коммуналку» и даже купить ценные бумаги. И все это в любое время суток и без очередей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Как безопасно использовать телефон для финансовых операций

Самый безопасный и быстрый способ оплаты в офлайне - с помощью смартфона. Даже при совершении крупных покупок вводить ПИН-код не нужно. Поднес гаджет к терминалу - и деньги списались в пользу продавца. Украсть данные карты или счета в этом случае невозможно. Распознавание идет по отпечатку пальца или лицу владельца, а также при введении кода. Сам процесс передачи информации происходит с помощью одноразовых токенов, которые невозможно использовать во второй раз. Но на всякий случай определенные меры предосторожности все же стоит предпринять. Вот они:

• Обновляйте программное обеспечение своего гаджета. Производители смартфонов, а также банки и другие финансовые организации постоянно совершенствуют мобильные приложения: как с точки зрения сервиса, так и безопасности. Если телефон предлагает сделать обновление, не отказывайтесь от этого.

• Не устанавливайте приложения из неизвестных источников. В AppStore и Google Play время от времени появляются двойники популярных приложений банков или других финансовых организаций. Если не хотите, чтобы ваши данные утекли налево, проверяйте подлинность приложений. Это можно понять по отзывам в интернете и числу скачиваний.

• Используйте антивирусные программы. Это особенно важно для тех, кто пользуется смартфонами на платформе Android.

• При оплате в магазине для подтверждения операции старайтесь пользоваться функцией отпечатка пальца или сканирования лица. А если телефон это не поддерживает, вводя пароль, прикрывайте его другой рукой.

• Периодически меняйте пароль от телефона и банковских приложений. Пароль должен быть достаточно сложным, чтобы его было трудно подобрать. Используйте прописные и строчные буквы, цифры и другие знаки.

• Старайтесь не входить в онлайн-кабинет банка с других компьютеров. А если все-таки пришлось это сделать, ни в коем случае не запоминайте пароль на этом компьютере. После всех операций нужно выйти из личного кабинета и почистить историю посещений.

• Установите двухфакторную идентификацию. Чтобы при заходе в онлайн-банк и проведении операций нужно было не только ввести постоянный пароль, но и подтвердить свое решение одноразовым паролем, который приходит по СМС.

• Отключите всплывающие уведомления на экране телефона. Это поможет спасти сбережения, если вдруг преступники украдут у вас и бумажник с банковскими картами, и телефон. Не зная пароля от смартфона и не видя всплывающих уведомлений, они не смогут воспользоваться картой (например, чтобы сменить на ней пароль через банкомат).

• Пользуйтесь виртуальной картой. Это двойник вашей реальной пластиковой карты. Во многих мобильных приложениях банков ее можно создать. Плюс в том, что при покупках в интернете вам не нужно светить данные физической карты. На цифровом двойнике можно держать минимальный остаток или вносить туда деньги непосредственно перед покупкой. Даже если вдруг мошенники как-то узнают данные цифровой карты, они не смогут воспользоваться этим знанием в ущерб вам.

Бесконтактная выгода

Расплачиваться безналичными деньгами зачастую еще и выгоднее для клиента. Банки придумали множество программ лояльности: кешбэк за определенные покупки, проценты на остаток средств на счете, различные бонусы.

Каждый банк самостоятельно выбирает, чем именно заманить клиента. И здесь нужно ориентироваться на собственные предпочтения и финансовые привычки. Если вы много времени проводите за рулем, есть смысл взять карту с кешбэком на покупку бензина и других товаров на АЗС. Если покупаете продукты в конкретном магазине - возьмите кобрендовую карту крупного банка и этой торговой сети. А если любите путешествовать, то грех не воспользоваться программой по накоплению миль.

Для накоплений очень удобно использовать автоматический перевод денег. Механизм работает просто. Устанавливаете постоянное поручение в онлайн-банке. Тогда каждый раз при поступлении зарплаты часть денег будет отправляться на депозит или накопительный счет (где на остаток средств начисляется процент). В этом случае убиваете сразу двух зайцев: и деньги копите на важную цель, и дополнительный доход получаете.

И наконец, можно получить выгоду, если пользоваться мобильными приложениями торговых сетей. Это аналог дисконтных карт, которые только занимали место в бумажниках. Чтобы получить скидку, нужно просто отсканировать штрихкод на кассе. А в специальных агрегаторах можно искать скидки в разных магазинах, находить, где тот или иной товар дешевле всего.

Правила покупок в интернете

Опасайтесь наложенного платежа

Этой уловкой часто пользуются преступники. Суть наложенного платежа в том, что вы увидите товар только после того, как оплатите получение посылки. К примеру, вы можете попасться на объявление о продаже смартфона с большой скидкой, а в посылке будет муляж. Если товар вас не устроит, отправлять его обратно продавцу нужно будет за свой счет. И не факт, что тот вернет деньги. Наложенный платеж лучше использовать лишь тогда, когда вы уверены в честности продавца.

Должна быть альтернатива

Интернет-магазины обычно предлагают несколько способов оплаты. Например, курьеру при доставке наличными или картой (есть мобильные терминалы). Или онлайн на сайте компании - при оформлении заказа. Как напоминают в Роспотребнадзоре, если на сайте указаны слишком привлекательные цены, но есть возможность только безналичной оплаты с последующей доставкой, это повод насторожиться.

Требуйте электронный чек

При совершении покупки в интернете, как и в реальной жизни, продавец должен выдать покупателю чек. Это происходит в электронном формате: на почту или в виде СМС. При оплате обращайте внимание на то, куда уходят деньги. Если вас просят сделать перевод на карту или счет физического лица, это тоже должно насторожить. Добросовестные компании принимают деньги только на расчетный счет юрлица.

На основании рекомендаций Роспотребнадзора.

КСТАТИ

Переводы по номеру телефона - бесплатно

С прошлого года в России заработала Система быстрых платежей (СБП). Ее разработал Центробанк. К системе уже подключились больше 50 крупнейших банков страны. Теперь с помощью СБП можно переводить деньги в любое время суток между счетами в разных банках - для этого надо знать лишь номер телефона получателя. Средства дойдут за несколько секунд. При этом переводы на сумму до 100 тысяч рублей в месяц бесплатны.

Такая практика распространена во многих странах мира. Системы быстрых платежей есть в Великобритании, Южной Корее, Китае, Индии, Италии и некоторых других странах. Одной из первых такая система появилась в 2013 году в Швеции. Она называется Swish. Ею пользуются почти все жители страны. Сначала приложение использовали для переводов между людьми, но потом распространили и на микробизнес.

С помощью приложения можно покупать товары на городских ярмарках и блошиных рынках, давать чаевые официанту, жертвовать деньги церкви и даже бродячему музыканту, играющему на улице. Комиссий с физических лиц не берут.

Небольшая плата есть только для предпринимателей, которые с помощью Swish получают деньги от покупателей.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Фото: facebook.com/seregy.makarov.ifa

Сергей Макаров, замдиректора Национального центра финансовой грамотности:

Наличные скоро отменят?

«Как показывает опыт развитых стран, полностью отказаться от оборота наличных денег не получится. К примеру, даже в Швеции, где безналичные операции возведены в культ и даже на блошиных рынках можно расплатиться картой или телефоном, купюры из обращения не изымают.

Причин этому несколько. Во-первых, консерватизм некоторых граждан. К примеру, не всем пожилым людям удобно и привычно пользоваться пластиком. Да и доверия к цифровым деньгам у них часто нет. Во-вторых, альтернатива на случай того или иного сбоя все равно должна быть. Поэтому определенную часть средств государству лучше держать в наличном виде. Как и оставлять возможность расплатиться наличными в любом месте».

Подготовлено АО «ИД «Комсомольская правда» по заказу Министерства финансов Российской Федерации в ходе реализации совместного Проекта Российской Федерации и Международного банка реконструкции и развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» в рамках «Конкурсной поддержки инициатив в области развития финансовой грамотности и защиты прав потребителей».