"Сказал, что всех нас убьет. Пошел за стволом": Неизвестные страницы переписки сестер Хачатурян

Спустя два с лишним года после убийства тремя дочками своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна это громкое уголовное дело дошло до суда. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Спустя два с лишним года после убийства тремя дочками своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна это громкое уголовное дело дошло до суда. Первое заседание суда присяжных по делу двух старших сестер пройдет 31 августа. Дело младшей из девушек, которой на момент убийства не было еще и 18 лет, выделено в отдельное производство. А пока три сестры Крестина, Ангелина и Мария находятся под домашним арестом, который формально называется «запретом на определенные действия».

Со дня убийства девушкам запрещено общаться друг с другом и давать интервью. По версии адвокатов потерпевших, которые представляют интересы родственников Михаила, мотивом стала корысть. Якобы сестры расправились с отцом, чтобы получить наследство: машины и квартиру в Москве. Но защитники сестер уверены: это было лишь самообороной и девушки защищались от отца-тирана. О том, как жилось сестрам, которых бил и истязал родной папаша, мы рассказывали. Доказательствами стала в том числе переписка девушек с подругами и родственниками. В материалах дела она заняла несколько томов. Мы запускаем серию публикаций с самыми интересными фрагментами.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: переписка младшей сестры Мария Хачатурян из материалов уголовного дела. Напомним, на момент убийства ей было 17 лет.

29 октября 2015 года переписка Марии и подруги.

Мария: «Нас выгнать якобы хотел. Просто так избил маму, она целый день ревела и еще Ангелину избил, тоже просто так. Он просто начал орать и сказал что всех нас сейчас убьет. Пошел за стволом, потом избил маму. Потом Ангелину. Потом **** (бил - прим. ред.) меня с приклада».

Подруга: «Сука! Ненавижу!».

Мария: «Кажется, кровь из головы идет. Потом сказал, чтобы мы все *** (ушли - прим.ред.). Мы собрали вещи. Уже стоим одетые у двери. А он сказал, пусть только мама уйдет, а я с вами без нее разберусь. Мы все стали рыдать, а он приложил ствол к маме. Сказал, что если она не уйдет, то нас всех перестреляет. Мама сказала, что без нас не пойдет. Он взбесился и снова избил маму. Начал угрожать, что сейчас выстрелит в себя».

Подруга: «Пфф. Жалко, что не выстрелил. Надо было его на понт брать».

Мария: «Выгнал маму, она за дверью час сидела, а потом он ее впустил. Сделал вид, что ничего не было. Я так рыдала.»

Подруга: «Сука он. Я просто не могу. Как же я хочу вас всех забрать он него!».

Мария: «Смотри, я плачу!»

(Отравила фото).

28 января 2016 года

Мария пишет подруге: «Прямо сейчас, например, сидит в одной комнате с Ангелиной и с дробовиком в руках.»

6 марта 2016 года

Переписка Марии с пользователем М.В.

«Пахан уехал в церковь, а я с Ермак (кличка подруги - прим. ред.) поехала в ТЦ «Весна». Он приехал через час, и я не успела до его прихода вернуться и заказала такси. Крестина сказала ему, что я за прокладками ушла. Он ждал меня у подъезда. Я думала, что все с телефона удалила, но забыла стереть звонок в такси. Он позвонил и узнал, что я с подругой от ТЦ приехала. Он на глазах всех соседей *** (избил - прим.ред.) меня и *** (сильно - прим.ред.) как. Кулаками *** (бил - прим.ред.), кровь пошла, когда по виску *** (ударил - прим.ред.). Я упала. Дома тоже *** (избил - прим.ред.), ножом тыкал, приставал пока не уснул, но сказал чтобы я сидела в его комнате, сказал проснется и дальше поговорим».

М.В. : «Пусть он сдохнет».

Мария: «И это за то что на 15 минут в ТЦ съездила».

М.В. : «Как он к тебе приставал?»

Мария: «Сказал, что если отсосу, то простит. Ели нет, то все камеры везде будет проверять и *** (избивать - прим. ред.) до полусмерти».

М.В.: «Ааааа. Ну пусть *** (бьет - прим.ред.). Ну если хоть царапина на лице будет!».

Мария: «Уже».

Подруга: «Тогда, Мари, пошли в полицию. Или позвони маме. Надо подать в суд».

Мария: «Он на улице сказал, что у меня изо рта спермой пахнет. Что я сосала на улице».

М.В.: «Он шизофреник».

Мария: «Я пошла.»

М.В: «Куда?»

Мария: «Он просыпается!»

Подруга: «Мари, не позволяй. Не делай ему ничего!»

М.В: «Не сомневайся!»

22 марта 2016 переписка Марии Хачатурян с пользователем Е.Р.

Мария: «Я даже не знаю с чего начать. Мне очень трудно без мамы. Папа запрещает с ней общаться и тем более видеться. *** (кошмар - прим. ред.) проходит с паханом. У меня сегодня утром температура была 40. Он говорит, мол фигня это все, иди убирай и пылесось. На днях он просто так меня бил, якобы я ничего не делаю по дому. Я ВСЕ ДЕЛАЮ ДЛЯ НЕГО!!! Недавно мы ехали в машине с ним и он сначала угрожал мне ножом и пистолетом, потом он немного порезал мне шею и лицо и над губой и вдобавок избил. У меня вся голова в шишках до сих пор. Я не знаю, что делать я ничего с этим поделать не могу, просто сижу и жду, когда он в следующий раз начнет орать и *** (бить - прим.ред.). Так реально жить невозможно, это просто невыносимо. Я устала постоянно реветь. У меня нет даже причины для радости. Каждый день лежу ночью и реву, к тому же закрываю рот рукой, чтобы никто не слышал. Знаешь, как на душе больно».

Первое заседание суда присяжных по делу двух старших сестер пройдет 31 августа. Фото: Александр Щербак/ТАСС

30 августа 2016 года переписка Марии Хачатурян с Хачиком Хачатурян, двоюродным братом.

Хачик: «Что с Крестиной?»

Мария: «15 таблеток клонизепана выпила».

Хачик: «Зачем. Она что *** (с ума сошла - прим.ред.)? Объясни все как было!»

Мария: «Я не могу. Над будет, она сама расскажет. Ссори!».

Хачик: «Вы долбанутые!»

Мария: «Думаешь, из-за пустяка она бы это сделала?»

Хачик: «Ну почему вы не говорите?»

Мария: «Мы боимся!»

Хачик: «Скажи!»

Мария: «Мы не знаем, что уже делать. С таким темпом тут все умрем. Ты просто не понимаешь, это очень сложно рассказать, мы не знаем, как с этим жить».

Хачик: «Ну скажи!»

Мария: «Не могу. Ты все-равно ничего не поймешь! Это слишком серьезно.»

Хачик: «Че случилось то?»

Мария: «Да услышь ты меня. Рассказав тебе, я тебя же в это втяну, ты пострадаешь, потом мы пострадаем, а в итоге ничего не изменится. Смысла нет говорить, все только хуже будет.»

Хачик: «Скажи и мы вместе что-нибудь придумаем!»

Мария: «Пойми, пожалуйста, я бы тебе все рассказала, но не могу. Мы уже много лет с этим живем и дальше будем. Тут ничего не поделаешь!»

2 ноября 2016 года переписка Марии Хачатурян с пользователем Е.Р.

Мария: «Я это почти никому не рассказываю. Он он нас с самого детства бьет. Вот прикинь, 10-летнюю дочь»

Е.Р.: «Меня мама тоже все детство *** (била- прим.ред.).»

Мария: «Понимаешь мы все делаем: убираем готовим. ВСЕ! Никогда не гуляем.»

Е.Р.: «Я тоже. Пришла сегодня вечером и было много посуды. Мыла».

Мария: «Меня прикладом *** (бил - прим.ред.), резал ножом, в лес вывозил. Только не говори никому».

Е.Р.: «Естественно».

Мария: «В Крестину стрелял, а меня только руками. Ну максимум табуреткой. А вообще любит с ноги по *** (лицу - прим.ред.). Мне лично в мои 15 лет трудно совмещать уборку и прочее с учебой. Поэтому и оценки *** (плохие - прим.ред.). Как стали без мамы жить, так все на нас перешло.»

Е.Р.: «А где мама?»

Мария: «Он ее выгнал. Мы почти год без нее живем! И не разрешает общаться с ней.»

2 февраля 2016 года

Мария пишет подруге: «Бабуля с Нонной и со всеми остальными свалили вчера к себе, остался только пахан и Серый. Нонна сказала папе, что мама рассказала Нелли, что папа пристает к Ангелине и что мы об этом знаем. Папа нас с Ангелиной позвал. Меня об стенку *** (ударил - прим.ред.), ее за волосы тянул, потом со мной в комнате закрылся и как обычно с дробовиком. Меня опять избил, кулаком по голове ударил, у меня из уха кровь идет. Сейчас с Ангелиной закрылся. Я реально так больше не могу!»

Подруга: «Милая, главное успокойся. Я очень за тебя переживаю».

Мария: «Лицо все опухло и болит!».

(Отправила фото).

29 августа 2017 года переписка Марии Хачатурян с пользователем Е.Р. речь идет об отравлении Крестины снотворными таблетками.

Мария: «Она еще в отеле вырубилась. А мы не знали из-за чего она наглоталась. Пахан сразу скорую вызвал. Мы только в больнице про это узнали. Он зассыт теперь еще раз к ней приставать.»

Е.Р.: «Теперь он не будет к вам приставать?»

Мария: «К Ангелине как приставал, так и будет приставать. Она не может ему ничего сказать. Она всегда соглашается на все. Ко мне он боится, потому что знает, что я не промолчу.»

20 ноября 2017 года переписка Марии с пользователем П.К.

П.К.: «Мама ваша тоже шлюха?»

Мария: «Для него!»

П.К.: «Как же ей повезло, что она от него ушла. Она наверное теперь только и жить начала.»

Мария: « Я так же говорю. Она с 16 лет с ним. Жизни не видела. Он ее даже беременную бил. Когда она была Ангелиной беременна, он ее в лесу привязал и издевался.

2 мая 2016 года Мария пишет пользователю С.М.

Мария: «Вообще с самого детства на нас орал пахан. У меня две сестры и брат. С 7 лет нас *** (бил - прим.ред.) до синяков, до крови, он постоянно направляет на нас оружие. Избивал ногами до полусмерти нашу маму. Она все это терпела ради нас. При переезде, пару месяцев назад он избил и выгнал маму. Теперь мы живем без мамы: сами убираем, готовим, стираем, гладим. Он категорически запретил с ней общаться. Если ему КАЖЕТСЯ, что с ней общаемся, то она нас избивает. Не разрешает гулять, даже в школу иногда не пускает. Кроме сестры и друзей никакой поддержки не осталось. Ничего с этим поделать нельзя.»

8 мая 2017 года переписка Мария Хачатурян с пользователем Н.К.

Мария: «Крестина пришла в 18.00 после колледжа. Он говорит, что она с кем-то *** (занималась сексом - прим.ред.). Сейчас говорит что она будет у него сосать».

Н.К.: «Это *** (кошмар - прим.ред.). Она же не будет?»

Продолжение следует.